En 30 días del año ya van 27 femicidios: piden que se declare emergencia nacional

El 2019 comenzó hace solo 30 días y el número es atroz: se contó 1 femicidio casi cada 30 horas. En las redes sociales no dieron tregua y piden justicia por esas mujeres muertas en manos de sus maridos/novios o violadores y asesinos que las mataron. Lo realmente terrible es que estos son los que se saben pero que podrían haber muchos más de los que no hay conocimiento y los medios casi no han tratado el tema.

Miércoles 30 de enero de 2019