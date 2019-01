4 de 10 paga la comida con tarjeta y Carrió pide que tarjeteen propinas

El año pasado, Elisa Carrió generó gran indignación cuando planteó en un programa de televisión que la gente no deje de dar propinas y ofrecer changas, como forma de paliar la crisis económica. Sus dichos tuvieron amplia repercusión y le valieron burlas y hasta un mozo que reveló que la legisladora sólo le había dejado 5 pesos. Ahora, con la resolución de la AFIP de permitir dejar propinas con tarjetas de débito y crédito, la diputada retomó su consejo y redobló la apuesta.

En un tuit publicado este jueves (31/1) con su imagen pero dónde solo se escucha su voz, Carrió felicitó al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli y dijo: “Sepan todos que ahora las propinas se pueden pagar con tarjetas de crédito y de débito…así que esto les va a mejorar la propina. Y a todos: ¡qué den propina!”.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial este miércoles 30/1 mediante la resolución general 4408 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El monto de la propina no debe ser superior al 15% de la factura. Además, el monto estará exento de retenciones de IVA y Ganancias.

“El impulso de las transacciones electrónicas es un elemento clave en la estrategia de AFIP de promover la formalización de la economía y, con esta medida, buscamos que se acelere este proceso", declaró el jefe de la AFIP, Cuccioli.

Pero la gente no reaccionó muy bien al pedido de la diputada:

Re prográmate y ocúpate de la gente!!!! PRIMORDIAL : SALUD, EDUCACIÓN, JUBILADOS AND SO ON

— Jorgelina Batiller (@linabatiller) 31 de enero de 2019