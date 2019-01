Planeta inhabitable: -50ºC en el Medio Oeste de USA, 8 muertos

Si viajás al Medio Oeste estadounidense por estos días, tené cuidado con emocionarte y que se te caiga una lágrima: se congelaría de inmediato.

Se congela todo. En la zona hace más frío que en la Antártida, haciendo la vida muy difícil. De hecho, ya hubo 8 muertes relacionadas con el frío polar, según medios estadounidenses. La sensación términa roza en algunas ciudadas los 50 grados bajo cero. Si bien los termómetros rozan los 40 grados bajo cero, el frío helado lleva la sensación térmica 10 grados hacia abajo.

De #PolarVortex



Las autoridades advirtieron que las temperaturas extremas podían ser mortales, y los estados de Illinois, Michigan y Wisconsin implementaron planes de emergencia y han reportado al menos 5 muertes por estas circunstancias pic.twitter.com/uez9XU6Nas — Versión Análoga (@VersionAnaloga) 31 de enero de 2019

Minnesota, Iowa, Illinois, Wisconsin y Michigan, bajo alerta. Las clases fueron canceladas en varias ciudades, incluida Chicago, y la policía emitió advertencias por el riesgo de accidentes en rutas cubiertas por hielo. El servicio postal interrumpió su servicio. Los vuelos fueron cancelados. Se pide a los ciudadanos no salir de sus casas a menos que fuese absolutamente necesario, ya que las bajísimas temperaturas podrían producir congelamiento o hipotermia en cualquier persona que estuviese expuesa así sea unos minutos.

El departamento de Salud Pública de Illinois dijo que al menos 30 personas a través habían acudido a salas de emergencia por sufrir congelación o hipotermia al miércoles a la mañana. En un centro médico de Minneapolis, 13 personas fueron recibidas por congelación o hipotermia.

En la ciudad de Minnesota, International Falls, la sensación térmica llegó a 48 grados bajo cero, dijo el meteorólogo Andrew Orrison, según The Guardian. En Chicago las temperaturas rozan los 40 grados bajo cero. Con los escalofríos del viento en Minneapolis-St. Paul, entre 45 grados bajo cero y 65 grados bajo cero, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que cualquier piel expuesta podría congelarse en 5 minutos. En Thief River Falls, en Minnesota, había una sensación térmica de 61 grados bajo cero el martes por la tarde, según AccuWeather.

Se conoce al fenómeno que causa la peor ola de frío de los últimos 30 años en USA como vórtice polar, un ciclón a gran escala que se sitúa cerca de las zonas polares terrestres. Friederike Otto, científico especializado en clima de la Universidad de Oxford, explicó a The New York Times que si bien no todos estos sucesos climatológicos extremos pueden serle atribuidos al cambio climático, los cambios profundos en la atmósfera terrestre aumentan "las probabilidades de que sucedan muchos eventos extremos."

