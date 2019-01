Deportes: De Urquiza habló de "jerarquización" y negó la venta de inmuebles

Diógenes de Urquiza, al frente de la flamante Agencia de Deporte Nacional (ADN), salió a defender el DNU que reemplazó la Secretaría de Deportes. Sostuvo que no se busca "degradar" la cartera, sino que supone una "jerarquización" de la misma a pesar de que una agencia supone un rango menor que una secretaría: "Es la primera vez que contamos con presupuesto propio", detalló. Agregó que explicar cuál era la necesidad de un DNU lo "supera", y ratificó que "no se venderá ningún inmueble": "El único que puede vender inmuebles es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). (...) si quisieran vender algo los del AABE me tendrían que pasar por arriba".

