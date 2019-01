Bolivia minimizó el caso del argentino al que le cobraron atención médica

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se quejó en una carta abierta al presidente de Bolivia, Evo Morales, por el trato “inhumano” que recibió un argentino accidentado en ese país. El tema volvió a poner en debate la política con los extranjeros que residen en Argentina y acceden gratuitamente a la educación y la salud.

Según relata el diario El Tribuno de Jujuy, el músico jujeño Manuel Vilca se encontraba de gira artística con su grupo en Bolivia y en las rutas cercanas a Oruro, tuvieron un accidente automovilístico. Sufrió varias quebraduras y la más grave, aún requiere una intervención quirúrgica en la zona lumbar de su columna con la aplicación de soportes de titanio.

Ayer (30/1), en un vuelo sanitario del avión de la Provincia, Manuel llegó a Jujuy, luego de dos meses de permanecer postrado en los hospitales de Oruro -donde sus familiares debieron pagar más de 120.000 pesos argentinos por sus curaciones, y luego derivado a Cochabamba, sin que se le hayan brindado las operaciones más complejas requeridas.

"Es argentino, tienen que atenderlo en su país", escucharon sus familiares.

Y finalmente, en Cochabamba, en el hospital clínico local, uno de los mejor equipados de Bolivia, les dijeron que solamente realizarían la cirugía, previo pago de 10.000 dólares. De ahí que el gobierno jujeño prestara el avión sanitario para traerlo de vuelta al país.

Ante esto, el gobernador Morales escribió una carta abierta a Evo Morales donde dice: “Este es uno de los miles de casos de maltrato y de falta de la mínima reciprocidad entre su gobierno y nuestro Pueblo. Muchos argentinos tienen que pagar sumas importantes y deambular por nuestros consulados y Embajada para poder cancelar deudas que sus compatriotas bolivianos en argentina nunca abonan, porque son atendidos gratuitamente en este generoso País”.

“¿A Ud. le parece, Sr. Presidente? ¿Le parece que los Argentinos tengamos que recibir ese trato cuando nos ocurre un accidente en territorio Boliviano? ¡A mí me parece muy injusto, Presidente! Yo no le voy a pasar la cuenta de lo que gastamos en Salud en los ciudadanos de su país. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque somos diferentes. Porque primero garantizamos el derecho a la Vida y la Salud de todas las personas, no importa de qué país sean, ni cuál sea su cultura, su etnia. Porque primero está la Vida. Cuando ocurre un accidente en Argentina, en todo su territorio, inmediatamente aparece una ambulancia, un médico, un enfermero, un hospital, que están dispuestos a salvar la vida, a curar a las personas porque de ese modo garantizamos la Vida y los Derechos Humanos”, agregó el gobernador que concluyó con un “Gracias por Nada, Presidente”.

Tras la difusión de la carta en las redes sociales de Morales, el cónsul boliviano Nelson Garachi Mamani dijo a la AM530 que "hubiese sido muy bueno que coordinemos las instituciones, se podría haber coordinado con el consulado, con el comité de relaciones exteriores. Y más allá de sacar réditos políticos, era simplemente coordinar el caso y dar solución rápidamente".

"Nosotros vamos a pedir una investigación profunda sobre el hospital que no lo ha querido atender, que dice ahí que le ha querido cobrar", respondió la autoridad boliviana.

Y cerró: "Cuando suceden este tipo de cosas siempre hay réditos políticos, estamos en un año electoral y eso también pasa aquí. Yo con mayor predisponibilidad, siempre vamos a estar dispuestos a coordinar asuntos como estos en manera muy rápida".