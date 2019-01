¿Se cae la causa? La AMIA le pidió a la DAIA que desista de la querella contra CFK

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) reclamó a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que desista de “impulsar la causa judicial” contra la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán.

“Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica", expresó la Comisión Directiva de la mutual judía en una carta enviada al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, a la que tuvo acceso la Agencia Judía de Noticias.

Y agrega: "Cabe recordar que fue la oposición firme de la AMIA la que logró que el pacto de nuestro país con el enemigo de Israel nunca entrara en vigencia”.

Asimismo, la AMIA señaló en el documento que

La Comisión Directiva del centro comunitario adoptó esta postura en una reunión celebrada el pasado 15 de enero y, según se señala en la nota enviada al presidente de la DAIA, “luego de un intercambio de ideas quedaron plasmados en forma unánime distintos aspectos en las estrategias de vuestra institución sobre los cuales tenemos observaciones”.

“La DAIA debe desistir de impulsar la causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán. La revisión de esa terrible decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la sociedad argentina y sus representantes”, transmitió en el documento enviado a Knoblovits.

La carta fue enviada el pasado 22 de enero y lleva las firmas del vicepresidente primero, Ariel Eichbaum, y del secretario General, Darío Fernan Curiel, porque el titular de la institución comunitaria se encontraba en Israel para participar en un homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman.

En este contexto, la AMIA también resaltó que es “imprescindible intentar mantener estrategias conjuntas sobre la misma”, en referencia a la causa por el atentado.

“En particular queremos puntualizar que AMIA no se ha expresado a favor del juicio en ausencia y que toda declaración acción o compromiso asumido por DAIA sobre ese tema u otro sin conocimiento y consentimiento de AMIA sería eventualmente desconocido por nosotros. Enfatizamos que el respeto mutuo es la única manera de preservar la unidad y la paz comunitaria”, advirtieron desde el centro comunitario.

El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, ya había anticipado su rechazo a un posible juicio en ausencia. “Para AMIA resulta fundamental que los acusados iraníes sean juzgados en suelo argentino, para que den cuenta de sus actos con las garantías de nuestra Constitución nacional, sin caer en la tentación de modificar en nada el orden jurídico vigente por mejor intencionados que fueran los impulsos políticos de la hora”, apuntó el dirigente en el discurso dado en Israel durante un homenaje a Nisman.

Finalmente, en la nota enviada al presidente de la DAIA, la Comisión Directiva de la AMIA subrayó que es “imperioso reforzar los mecanismos para mantener absoluta independencia de todas las instancias centrales de la comunidad judía de los partidos o grupos políticos”.

# Otro giro llamativo

Cabe recordar que a fines de diciembre se conoció otra noticia llamativa, que implicaba un fuerte giro en la causa: la jueza Sandra Arroyo Salgado anunció que renunciaba a la querella en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, una decisión que resultó muy sorpresiva.

La magistrada argumentó que busca "garantizar la protección y salvaguardo del núcleo familiar" y habló de "amenazas" que ha recibido, como motivos para tomar esta decisión. Sin embargo, hay versiones que indican que, en realidad, se 'corre' porque no tendría manera de probar que el fiscal fue asesinado, tal como venía asegurando ella.

En este sentido se expresó el periodista Pablo Duggan, autor del libro "¿Quién mató a Nisman?". En diálogo con Mauro Viale por A24, Duggan aseguró que la magistrada no tomó esta medida porque recibió amenazas, tal como argumentó, sino que "cometió muchos errores" y "mintió" en la causa, y que "sabe perfectamente que Nisman se suicidó".

"Arroyo Salgado cometió muchos errores (...) ella miente cuando le muestra los WhatsApp a la jueza, le cuenta una parte de la historia, no le muestra los chats en los que Nisman le dice 'estoy hecho mierda' y ella lo amenaza con que no va a ver más a sus hijas", aseguró el periodista, que reproduce dichas conversaciones en su libro.

"Se baja de esto porque no quiere más problemas", aseguró, y cuestionó: "no es serio que diga que es por amenazas, ella es jueza y tiene todas las herramientas a su disposición, los jueces no renuncian por amenazas, las denuncian e investigan".