"El titular del ENRE fue testigo contra la Argentina en más de 10 juicios del CIADI"

El diputado nacional Felipe Solá fue entrevistado este jueves (31/01) en El Destape Radio y, a propósito de los cortes de luz que vienen sufriendo los bonaerenses y porteños en los últimos días, y del nuevo tarifazo de hasta 32% en el servicio eléctrico a partir de mañana (01/02), recordó que el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron, "fue testigo contra la Argentina en más de 10 juicios del CIADI".

"El funcionario que designó el Gobierno en el ENRE para fiscalizar a las empresas de servicios públicos fue testigo contra la Argentina en más de 10 juicios del CIADI. Así funciona la corrupción de Cambiemos. El control a Edenor y a Edesur está colonizado", lanzó Solá.

Y agregó: "los cortes no son porque falta energía sino que son porque el sistema, la red, no soporta la demanda de energía. La respuesta es 'ahorren luz', muéranse de calor, que los electrodependientes se mueran directamente, porque es un bien de pocos... entonces también se podría decir 'ahorren pan, carne, ahorren todo, porque son bienes', cuando es un derecho humano la luz e imposible de eludir que es un derecho que tiene el país para desarrollarse".

Chambouleyron fue designado en enero de 2018 por el Gobierno como nuevo presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El ENRE es un ente autárquico "encargado de regular la actividad eléctrica y de controlar que las empresas del sector cumplan con las obligaciones", según se describe en la web oficial del organismo. Chambouleyron, ingeniero industrial, había sido designado previamente, en diciembre de 2015, como subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, a cargo de elaborar los nuevos cuadros de tarifas tanto del gas como eléctricas. Es, en pocas palabras, el autor intelectual del tarifazo energético.

"Es como poner a Massera al frente de la Fundación de la ESMA", graficó en ese momento Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, en diálogo con Tiempo Argentino.

Y agregó: "es vergonzoso. Fue una decena de veces testigo en contra de Argentina y a favor de empresas energéticas en el CIADI. Los organismos de control están presididos por gerentes, CEOs, colaboradores y socios de las empresas energéticas. No defienden al consumidor. No controlan a las empresas", advirtió.

Lo paradójico es que, años antes, Chambouleyron fue "testigo experto" de empresas extranjeras en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El CIADI es la principal institución en materia de arreglo de diferencias relativas a inversiones, y allí acudieron diferentes empresas que denunciaban a la Argentina por no aumentar sus tarifas en materia energética.

En 2016, desde el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) ya habían pedido la renuncia de Chambouleyron, que en ese entonces se desempeñaba como presidente de la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria del ministerio de Energía.

# "El gobierno nacional decidió no controlar y no exigir a las empresas”

El defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, cruzó a la administración de Mauricio Macri por aplicar un nuevo tarifazo y anunció que recurrirán a la Justicia para frenar el nuevo golpe al bolsillo e intimar a Edesur y Edenor por los cortes de luz.

En diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio, el representante de la Defensoría del Pueblo apuntó que “el gobierno nacional decidió no controlar y no exigir a las empresas” y recriminó que “no se ha escuchado a ningún funcionario decir sobre las multas que se le va a aplicar a Edenor y Edesue que han perjudicado a miles de usuarios”.

Advirtió, además, que “hoy ya no está la excusa de la falta de recursos que no le permite hacer las inversiones que no se hicieron” y recordó que “esta semana en una reunión con un intendente bonaerense, me comentó que a principio de su gestión en 2015 Edesur iba a hacer 7 obras y no empezaron ninguna”.

“No es necesaria la inversión con cuadros tarifarios sino que es necesario que el Estado controle y exija”, aseveró.

Ante esta situación, Lorenzino adelantó que están analizando si “se puede llevar a cabo alguna acción judicial” ya que “preocupa la falta de inversión tangible y concreta”.

Por lo cual, el viernes cuando se finalice la feria judicial se presentarán para repudiar el nuevo tarifazo: “Estamos estudiando para ver si tenemos algún canal judicial cuando el Estado nacional se corre de su rol de controlar y exigir”.

Cabe recordar que desde este viernes 1 de febrero, el servicio eléctrico para los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires subirá un promedio de 26%, con picos de 32%, de acuerdo con lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El gobierno anticipó que las tarifas de luz subirán 55% a lo largo de este año, muy por encima de la inflación prevista por consultoras privadas, que hasta el momento ronda el 25% anual.

En marzo, la luz tendrá un nuevo ajuste, del 14%, luego, subirá 4% en mayo y otro 4% en agosto. Se supone que ese sería el último aumento del año.