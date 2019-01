Netflix sabe exactamente lo que te gusta y por eso te lo ofrece: este es su secreto

El secreto del éxito de Netflix no está solo en sus producciones ni tampoco en posicionar sus series de manera visible para que tengan más y más clicks. El secreto está en la inversión de millones de dólares que gastan en algoritmos.

Pero no son algoritmos para medir qué se ve más o qué se ve menos. Son algoritmos específicos que buscan encontrar qué te gusta a vos. Qué le gusta y qué disfruta ver cada uno de los 140 millones de usuarios alrededor del mundo.

Ted Sarandos (CEO de Netflix) en una "Tienes que ser muy cauteloso para no quedar atrapado en los cálculos, porque terminarás haciendo lo mismo una y otra vez", dijoen una entrevista con el medio digital Volture . “Y los datos solo te dicen lo que sucedió en el pasado. No te dice nada de lo que sucederá en el futuro ".

Esta es su opinión en cuanto a por qué no se invierte (tanto) en los números de visualizaciones o éxito de las series en particular más que para decidir en conjunto si se realiza o no una próxima temporada de la serie o no.

El foco sí está en los algoritmos que están entrenados para formar la palabra clave: comunidades.

El algoritmo de Netflix determina en qué comunidades de gustos está un miembro y luego presiona los programas que cree que esos miembros disfrutarán en la parte superior de la pantalla de inicio. "Tenemos un dicho: Tu Netflix no es mi Netflix", dice en Volture Olivia De Carlo, directora del equipo de estrategia de lanzamiento de productos originales de Netflix, señalando que las comunidades de gustos no son una construcción estática.

"La mayoría de las personas suelen ser miembros de unas pocas comunidades diferentes", continúa ella. "Somos seres complejos, estamos en diferentes estados de ánimo en diferentes momentos".

Para esto Netflix creó más de 2000 subcategorías y clasificaciones de cada una de las series y películas que tiene su gran catálogo. Muy atrás quedó el blockbuster dividido en "Acción", "Drama", "Comedia" y "Terror". Abajo de cada producción están las famosas "etiquetas" que forman miles de subgéneros que van dividiendo las producciones en diferentes nichos. "LGBTIQ", "Sátira de Ciencia ficción", "Provocadora", "romance de época", etcétera.

Xataka.com: Gráfico presentado por Ampere Analysis en un seminario esta misma semana que separa los proyectos anunciados por las cadenas tradicionales de EEUU y de Netflix en géneros (los genéricos, no los "verticales"), y que ilustra bien una variedad que en los "microgéneros". Gráfico presentado por Ampere Analysis en un seminario esta misma semana que separa los proyectos anunciados por las cadenas tradicionales de EEUU y de Netflix en géneros (los genéricos, no los "verticales"), y que ilustra bien una variedad que en los "microgéneros".

De hecho hay un truco para descubrir más y más subgéneros como pueden ser "dramas aclamados por la crítica" o "dramas de familias disfuncionales" y es este:

Copiar este link https://www.netflix.es/browse/genre/566 en el buscador y cambiar el número final. Por ejemplo el 566 es para "historias de animales aclamadas por la crítica", el 5012 es para "dramas sobre la farándula" o el 142 es para "cata de bebidas y vinos".Y si buscáis nacionalidades, las películas españolas están en el 58741, las japonesas en el 10398 y las africanas en el 3761. (Acá la lista completa). en el buscador y cambiar el número final. Por ejemplo el 566 es para "historias de animales aclamadas por la crítica", el 5012 es para "dramas sobre la farándula" o el 142 es para "cata de bebidas y vinos".Y si buscáis nacionalidades, las películas españolas están en el 58741, las japonesas en el 10398 y las africanas en el 3761.

Ahora, lo que hace Netflix es invertir en este algoritmo que busca y encuentra lo que a cada uno le gusta a raíz de lo que el suscriptor mira. Y es por esto que a Ted Sarandos no le preocupa ni la deuda, ni la competencia, porque sabe que al final del día Netflix sigue teniendo algo que nadie tiene: personalización precisa y además correcta. Y con esto también sabe que puede seguir aumentando el precio de su servicio porque lo vale.

En Estados Unidos el precio del cable regular es de aproximadamente US$100. En Argentina (depende el plan) las personas gastan hasta $2000 por mes en cable ¿Qué quiere decir esto? que ese dinero es lo que la gente está dispuesta a pagar por buen entretenimiento.

Netflix aumentó este año de US$ 9,99 a US$10,99 (aproximadamente $440 argentinos por mes) y sumó 9 millones de suscriptores, con lo cual sigue creciendo y sigue siendo un precio accesible para los usuarios y podría seguir aumentando en caso de necesidad.

"Hay mucho espacio para que múltiples jugadores tengan éxito en este espacio", dice Sarandos "Si amas "Juego de tronos", no cancelas HBO para unirte a Netflix. No sé por qué esa dinámica no continuaría funcionando con Disney, Apple, Amazon o cualquier otra persona ".

Lo que Netflix no puede dejar de hacer entonces es dejar al público sin algo que mirar. Y no cualquier cosa, algo de calidad, de contenido y lo más importante: hecho a tu medida.