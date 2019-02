Tras quejarse por las rutas de Lifschitz, "El Bati" es medido como candidato de Cambiemos

El 27/01 el ex-futbolista Gabriel Omar Bautista Zili publicó en su cuenta de Twitter una queja sobre las rutas del norte de Santa Fe:

"Si no van a reparar las rutas del norte de Santa Fe por lo menos corten el pasto para la seguridad de todos. #Rutas #Vialidad #SeguridadVial #SantaFe".

El mismísimo Mauricio Macri no perdió la oportunidad de ir a disculparse viajando hasta Santa Fe y encontrándose con Batistuta padre, uno de los 5 propietarios con la mayor cantidad de hectáreas en la provincia y miembro de la Sociedad Rural Argentina, Omar Batistuta.

Omar dio una entrevista a la revista Fortuna en el año 2008 en donde disparó fuerte contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner afirmando que ‘no conoce el campo y está muy mal asesorada por quienes la rodean‘.

En esa misma entrevista además enfatizó: "Este gobierno considera como redistribución esos planes que no se llevan adelante. Cuando se habla de distribución, nadie mira lo básico, que es salud, educación y seguridad. Hoy no hay ninguna de esas tres cosas fundamentales. ¿Qué hace el gobierno con los miles de millones que recauda? Los planes sociales no son distribución de la riqueza. A la gente que no tiene nada hay que ayudarla, pero ni siquiera eso se hace."

Volviendo a la actualidad, es sabido que Mauricio Macri le había ofrecido la candidatura a Gabriel Batistuta dos años atrás (en 2017) y este no la había aceptado. Su padre se ofreció en su lugar pero no hubo acuerdo.

Luego de que en el año 2015 Miguel Del Sel perdiera por poco márgen contra Miguel Lifschitz la votación de gobernador de Santa Fe Cambiemos no ha vuelto a tener ningún candidato fuerte de su partido en la que es una de las provincias agrarias más importantes del país.

Por su parte Gabriel, luego de sus quejas, aclaró misteriosamente que su tuit no había tenido ninguna connotación política:

Debido a la repercusión que tuvo el tweet de ayer aclaro que no tiene ninguna connotación política solo quiero el bien de los que circulan por las rutas, que no ocurran más accidentes por esas causas y el respeto a todos los ciudadanos que cumplen con el pago de los impuestos. — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 28 de enero de 2019

Gabriel Batistuta es considerado uno de los mejores futbolistas argentinos de los 90' y además es muy querido por la gente. Es por esto que, siguiendo el ejemplo de deportistas que incursionaron en la política (como José Sanfilippo, Sebastián Bertoldi o Hector Baldassi), Mauricio Macri volvió a la carga para volver a pedirle a Gabriel que sea su candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe.

Aunque no se sabe la respuesta de "El Bati", quien no estuvo presente en la reunión de Mauricio Macri con su padre y su familia en los campos de Santa Fe y por eso no está en la foto, lo que sí está confirmado es que el Presidente fue a medir su imagen a la provincia y además en estos días medirá a Gabriel Batistuta como futuro gobernador de Cambiemos para su provincia.