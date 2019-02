Insólito: Echaron a una mujer del gimnasio por "distraer a los hombres" con su vestimenta

Aunque parezca un hecho del siglo pasado en realidad sucedió hoy (31/01) en uno de los países más avanzados, en todo sentido, del mundo: Alemania.

Marny tiene 22 años y es estudiante de derecho. Usó su cuenta de Twitter para denunciar al gimnasio. según sus propias palabras, del siglo XIX:

“Me echaron de mi gimnasio porque mi ropa era ‘demasiado reveladora’ y confundía a los hombres en el gimnasio. ¿En qué siglo estamos de nuevo? Muy triste”, expresó. “Fue un mal día, estaba muy triste, muy molesta. Sentí que me habían devuelto al siglo XIX”.

Además de contar lo que pasó, compartió una foto de cómo es su atuendo para ir a hacer actividad física, desde hace dos años. Lo único que había cambiado es que había optado por una remera más corta y se le veía un poco más el abdomen.

Marny, quien optó por no "nombrar y avergonzar" al gimnasio, estaba a punto de comenzar una sesión de ejercicios con su novio cuando se acercó el entrenador.

Explicó que era la primera vez que se ponía la ropa y que se sentía "orgullosa", ya que nunca antes había tenido un conjunto de ejercicios específico.

"[El entrenador] me dijo que llevaba puesto un sostén deportivo y no podía usarlo", dijo Marny. "Y le dije" bueno, esto no es un sostén deportivo "... le dije que estaba realmente confundida y que no sabía qué decir."

Marny se sorprendió de que su historia se hiciera viral y que en todo el mundo estuvieran hablando de ello.

Este tipo de situaciones no solo convierten al mundo en un lugar machista y opresor para la libertad de las mujeres sino que además deja mal parados a los hombres por no poder "controlarse" al ver un poco de piel, cuestión de la cual hubo quejas por ejemplo cuando la campaña de Gilette insinuaba este tipo de comportamientos.

La situación no ayuda a crear una imagen positiva y coarta a mujeres que, como Marny, solo quieren hacer actividad física en ropa cómoda.