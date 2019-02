USA se retira del tratado de armas nucleares que puso fin a la Guerra Fría

El secretario de estado de USA, Mike Pompeo, anunció este viernes 1/2 que Washington se retira del tratado histórico sobre armas nucleares que puso fin a la Guerra Fría, firmado el 8/12/1987 por Ronald Reagan y Mijail Gorbachov.

"Estados Unidos suspenderá sus obligaciones bajo el tratado INF (Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Mediano y Corto Alcance) el 2 de febrero", dijo Pompeo.

En octubre, Trump ya había adelantado que planeaba la retirada. "Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró", aseguró el mandatario entonces, durante un acto en Nevada.

"Durante años, Rusia ha violado los términos del Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Mediano y Corto Alcance sin remordimientos", dijo Pompeo en la misma línea añadiendo que USA en cambio había permanecido fiel a sus obligaciones.

"Estamos aún listos y disponibles a comprometer a Moscú en el frente del control de las armas nucleares", agregó. Tardará 6 meses en entrar en vigencia el reitro de USA del tratado. En ese tiempo, se podría trabajar en un nuevo acuerdo.

Poco después del anuncio, el Presidente Donald Trump dijo que su adminsitración comenzará a desarrollar "opciones de respuesta militar" y trabajará con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para adaptarse a la nueva situación generada tras el retiro de USA del tratado.

"Desarrollaremos nuestras propias opciones de respuesta militar y trabajaremos con la OTAN y nuestros aliados y socios para negar a Rusia cualquier ventaja militar derivada de su conducta ilegal", dijo Trump en un comunicado, según Univisión.

El tratado fue el primer acuerdo para reducir los arsenales nucleares, que condujo a la eliminación de todos los misiles balísticos y de crucero de mediano y corto alcance de ambos países (1991), un paso clave para poner fin a la Guerra Fría.

Rusia ha dicho que no está violando el tratado, y que su misil 9M729 -el nuevo misil nuclear ruso que preocupa a USA y Europa- tiene un rango de alcance de menos de 500 kilómetros. Sin embargo, en las semanas recientes, oficiales rusos dijeron saber con certeza que USA se retiraría del tratado.