Indignación en Cambiemos por el pedido de la AMIA: "Da asco"

El diputado nacional de Cambiemos (y ex vicepresidente de la DAIA), Waldo Wolff cuestionó al presidente de la AMIA, Agustin Zbar, y señaló que "da asco" la actitud del dirigente luego de que solicitara a la DAIA desistir de la querella contra la ex presidente Cristina de Kirchner por la firma del memorando con Irán.



"Me da asco", sostuvo Wolff en declaraciones a radio Mitre, al referirse al pedido de la mutual judía.



Y lanzó: "el señor Zbar termina de dar una voltereta enorme, abrazado con (Gregorio) Dalbón, y lo mismo que se abraza con (Nicolás) Maduro y con los acusados de ponernos la bomba".



También se refirió a las expresiones de Zbar respecto de que "la comunidad judía no debe formar parte de la grieta política".



"Si la grieta nos va a dividir entre los que queremos que se investigue y los que no, la situación se torna ridícula", enfatizó.



"Es ridículo que digan que influye en el tema de la grieta y no voy a ser yo cómplice de este manejo", indicó el legislador.



"Va a tener que dar explicaciones, hace un año pedía que se investigue y hoy dice que no quiere ser parte de la grieta, y lo aplaude Dalbón, a mí me da asco", finalizó.



Minutos después, Zbar habló con la misma emisora y recordó que el diputado "milita en el Pro" y "tendrá motivaciones políticas para pensar así", pero que el interés de la AMIA no es "juzgar a un gobierno en particular ni las medidas políticas que ha tomado" sino conocer "la verdad" sobre el atentado.



"Lo que está en cuestionamiento son los motivos del memorándum con Irán y la Amia ya obtuvo a través de la Justicia la resolución de que el memorándum es inconstitucional", apuntó.