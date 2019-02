De Jaitt a Feinmann (y periodistas del diario): Fuerte repudio al editorial de La Nación

Muchos periodistas de La Nación se sumaron este viernes (01/02) a una campaña en Twitter bajo el lema #NiñasNoMadres, en repudio a un editorial publicado por dicho diario sobre casos de niñas que fueron madres -es decir, menores de edad que fueron abusadas y/o violadas- destacando su "instinto maternal" y otras apreciaciones que desataron un fuerte rechazo.

Aquí el editorial, y luego algunas de las muchas repercusiones:

"Niñas madres con mayúsculas



Los pañuelos verdes de quienes no han aceptado la derrota legislativa siguen agitándose. En un escenario con claros indicios de nuevos esfuerzos por consagrar el aborto en nuestra legislación en este nuevo año, sorprende el reciente testimonio de algunas niñas madres a edades en las que mejor habría correspondido que estuvieran estudiando y atendiendo su formación.



La crónica periodística da cuenta de que una de estas mamás precoces quedó embarazada por primera vez a los 12 años. Perdió a ese bebé naturalmente y quedó nuevamente embarazada al año siguiente cuando su tía se la "olvidó" en casa de un muchacho. Con 14 años, prosiguió su vínculo con el joven padre. Su mamá solo la acompañó a la primera ecografía y luego quiso "hacérselo perder". Otra niña, identificada como "L", que sufrió abuso sexual y fue mamá a los 13, expresó: "Cuando se enteró, mi mamá me lo quiso sacar, pero le dije que no [...] Yo dije: 'Nadie me lo saca'". Los testimonios de las dos son contundentes, tanto como la intención de las dos madres, que coincidentemente apuntaron a "sacarles" los hijos pretendiendo obligarlas a abortar.



El relato de estas realidades mueve a reflexionar sobre lo que es natural en la mujer, lo que le viene de su instinto de madre, lo que le nace de sus ovarios casi infantiles. "Nadie me lo saca", afirmarán aferradas a la vida engendrada en sus vientres.



Mucho más allá de la forma en que se gestaron los embarazos, claramente nada deseada ni deseable, y recordándonos todo aquello que se ha predicado con justeza sobre la necesidad de una educación sexual preventiva que contemple información sobre el propio cuerpo, resulta admirable y emocionante ver desplegarse el instinto materno. Encarnado, corporizado, ese instinto vital de preservación arrasa con todo lo que se ha dicho y escrito desde una teoría reñida con el derecho a la vida. Despedaza el pañuelo verde, al error inducido del "yo decido sobre mi cuerpo", al feto como desprovisto de vida, entre otras denominaciones eufemísticas creadas para bajar la carga emocional que encierra decir que hablamos de un hijo desde el minuto de la concepción, de un bebé por nacer que se desea eliminar asesinándolo.



Admiración hacia las niñas madres, madrazas por cierto. Tristeza para las "abuelas abortistas" que felizmente no lograron su criminal propósito. Bienvenida a los felices niños de ambas mamás y un mensaje claro y esperanzador a la sociedad para que haga lo que tiene que hacer sobre educación sexual, primero, y sobre apoyo a las mamás, después, tanto si sus embarazos fueron deseados como si fueron causados por una violación, por ignorancia o estado de necesidad. Nada importó a estas mamás niñas, salvo conservar a sus hijos.



Cuando la realidad golpea con la suba de cifras de embarazo adolescente, como sociedad debemos ayudar a prevenir tan conflictivas situaciones no deseadas con una adecuada educación sexual. Ante los hechos consumados, la ley ha de apoyarlas y ampararlas para que puedan transitar sus embarazos con el soporte que merecen. Una sociedad madura y solidaria no será aquella que condene y rechace a las jóvenes madres y a sus hijos por nacer. Tampoco aquella que les imponga un aborto en la falsa creencia de que se trata de un estorbo, un problema que han de quitarse de encima. Será aquella que respete y cobije en su seno a quienes tan valiente como amorosamente proclaman un claro y responsable compromiso, un canto a la vida, cuando defienden, con uñas y dientes, a sus niños".

Fuerte rechazo en Twitter:

Sentíme @LANACION , VIOLARON UNA NENA, VIOLARON UNA NENA. VIOLARON UNA NENA, VIOLARON UNA NENA, VIOLARON UNA NENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. QUE MIERDA ES ESO DE TITULAR “ser madre joven”??? ENFERMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 1 de febrero de 2019

Saben lo que hacen @LANACION ??? APOLOGÍA DEL DELITO DE VIOLACIÓN. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 1 de febrero de 2019

Es cierto que los pañuelos verdes no aceptan la derrota legislativa del aborto libre. Pero este artículo es una aberración. Una niña embarazada es una niña violada. Niñas madres con mayúsculas https://t.co/UhLUn3ON9G vía @LANACION — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 1 de febrero de 2019

La Comisión interna de prensa de @LANACION rechaza el editorial de hoy de "Niñas Madres con mayúsculas". Una niña embarazada es una niña violada. #NiñasNoMadres. — Trabajadores LN (@ComisionLN) 1 de febrero de 2019

No comparto el editorial sobre niñas-madres que se publicó hoy en @LANACION , el diario en el que trabajo desde hace treinta años. No hay manera de justificar el embarazo de una niña. — Nora Bär (@norabar) 1 de febrero de 2019

Escribo para @LANACION desde hace 14 años. Soy su corresponsal en EEUU. Rechazo las palabras del editorial "Niñas Madres con mayúsculas". — Rafael Mathus Ruiz (@rmathus) 1 de febrero de 2019

La Nación celebra hoy la maternidad forzada de niñas de 12 y 13 años. El conservadurismo religioso es irracional y hace daño. Y el aborto por violación es legal desde 1921; tal vez una fecha ya moderna para los ultramontanos que escriben estos editoriales. pic.twitter.com/4E5D0PIKVm — Angela Lerena (@Angelalerena) 1 de febrero de 2019

Un editorial que trata a las verdes de locas, asesinas y tal es más de lo mismo y no provoca más que risas. El de hoy de @LANACION va más allá: romantiza a niñas violadas y embarazadas; se regodea con el "instinto maternal" de nenitas violadas. Y no da risas. Da asco. — Florencia (@fetcheves) 1 de febrero de 2019

Elogio de la maternidad forzada, de la tortura a las niñas violadas... todo eso y más en este editorial de La Nación. https://t.co/v9Nhqiid8E pic.twitter.com/u54DsbNxZA — Ingrid Beck (@soyingridbeck) 1 de febrero de 2019

Legitimar la violencia, naturalizar la violacion de niñas, atrasar cien años en el debate sobre derechos humanos de las mujeres: solo algunos de los objetivos que alcanza esta miserable nota de La Nación.



Mientras matan a una de nosotras todos los días. pic.twitter.com/sMABS1pYRw — Lucila De Ponti (@ludeponti) 1 de febrero de 2019

Como trabajadora de LA NACION rechazo las palabras del editorial "Niñas Madres con mayúsculas". Una niña embarazada es una niña violada. #NiñasNoMadres — Valentina (@valruderman) 1 de febrero de 2019

No pude ni siquiera terminar de leerla. Toda la desinformación junta. Mentira y cinismo. A esto se responde con más militancia por el aborto seguro, legal y gratuito. #niñasnomadres pic.twitter.com/sIB9tRtoCO — Mariana Verón (@veronmariana) 1 de febrero de 2019

El embarazo infantil está íntimamente ligado al abuso. La maternidad forzada es una forma de tortura y suma una violación más a los derechos de estas niñas #NiñasNoMadres https://t.co/6RwgaTQ2rY — Fundación Huésped (@FundHuesped) 1 de febrero de 2019

Soy columnista en @LANACION

Me parece un diario de primera. Que hace punta en innovación. Con much@s periodistas de alto nivel. Y valientes. Con alto contenido.

Pero con editoriales -como hoy- horribles.

Insostenible.

Mi mayor rechazo.#niñasnomadres pic.twitter.com/cnG8ys5TRy — maRIO rioRDA (@marioriorda) 1 de febrero de 2019

Rechazo como trabajador de La Nación el editorial de hoy titulado "Niñas Madres con mayúsculas". #NinasNoMadres — Jorge Búsico (@JorBusico) 1 de febrero de 2019

Repudio el editorial publicado hoy por La Nación. Una niña madre es una menor violada. #NiñasNoMadres — Marcelo Gantman (@marcelogantman) 1 de febrero de 2019

El SiPreBA repudia el editoral de La Nación “Niñas madres con mayúsculas” y apoya el rechazo de sus trabajadores y trabajadoras. Una niña embarazada es una niña violada #NiñasNoMadres — Sindicato Prensa BA (@sipreba) 1 de febrero de 2019

Una niña embarazada es una niña violada. #NiñasNoMadres — Silvia Lospennato (@slospennato) 1 de febrero de 2019

Como trabajadora de LA NACION rechazo las palabras del editorial "Niñas Madres con mayúsculas". Una niña embarazada es una niña violada. #NiñasNoMadres — Chepa Chernov (@stephichernov) 1 de febrero de 2019

Como colaborador de LA NACIÓN me avergüenza y rechazo el nefasto editorial publicado hoy que hace apología de la violación. #NiñasNoMadres — Federico Kukso (@fedkukso) 1 de febrero de 2019