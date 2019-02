La DAIA "no tiene intención de desistir de la querella" contra CFK

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió este viernes (01/02) un comunicado para responder el pedido de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sobre desistir de la querella contra Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán, causa surgida de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por un supuesto encubrimiento del atentado de 1994 contra la mutual judía.

"La entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella", dice el comunicado, pero anuncia que, de todos modos, "someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país".

Asimismo, fustiga la decisión de la AMIA de hacer público dicho pedido. "La DAIA desconoce los motivos por los cuales la AMIA, una de sus más de 120 entidades adheridas, le ha dado estado público a la cuestión", afirma.

Además, informa que "con relación al Proyecto de Ley de Juzgamiento en Ausencia, al que la AMIA manifestó su oposición, la DAIA se encuentra analizando sus implicancias y alcances".

Ayer, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se habría mostrado molesto porque el pedido tomó estado público. "Recibí la carta hace 4 días, desde la DAIA lamentamos que la AMIA la haya hecho pública innecesariamente porque es una situación que se dirime puertas adentro de nuestra sociedad", señaló en diálogo con Perfil.

Y apuntó contra su par de la otra asociación: "Habría que preguntarle a Agustín Zbar cuáles son las razones de meterse en una causa en la que no son parte y por qué ellos tienen más potestad de opinión que las otras 127 afiliadas".



"Cualquier debate por fuera de la comunidad judía es un despropósito y una desmesura", añadió al referirse a la carta que se hizo pública tras ser difundida por la Agencia Judía de Noticias.



Esta mañana, desde Cambiemos, el diputado Waldo Wolff -ex vicepresidente de la DAIA- se mostró indignado por el pedido de la AMIA. "El señor Zbar termina de dar una voltereta enorme, abrazado con (Gregorio) Dalbón, y lo mismo que se abraza con (Nicolás) Maduro y con los acusados de ponernos la bomba", dijo en declaraciones a Radio Mitre.



"Va a tener que dar explicaciones, hace un año pedía que se investigue y hoy dice que no quiere ser parte de la grieta, y lo aplaude Dalbón, a mí me da asco", finalizó.



Comunicado completo de la DAIA:

La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, informa que ha recibido una carta de la AMIA, instándola a desistir de impulsar la causa judicial contra la ex Presidenta de la República, a propósito del memorándum suscripto entre nuestro país y la República Islámica de Irán.



Al respecto, la entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella, pero que someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país.



La DAIA desconoce los motivos por los cuales la AMIA, una de sus más de 120 entidades adheridas, le ha dado estado público a la cuestión.



Asimismo, con relación al Proyecto de Ley de Juzgamiento en Ausencia, al que la AMIA manifestó su oposición, la DAIA se encuentra analizando sus implicancias y alcances.



La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, anhela, como siempre lo ha hecho, seguir construyendo una comunidad judía unida, abierta al diálogo, respetando las incumbencias y misiones institucionales.