Nueva herramienta para evaluar la industria financiera

El contenido del documento recopila información intercambiada por miembros de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), Gestores de Fondos que operan en la región y Ernst & Young Argentina (EY)

El trabajo continene datos suministrados por firmas administradoras de fondos con operaciones en el país y en América Latina, la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA) y un compendio de informes publicados por los medios de comunicación en sus distintos formatos. También fueron incorporados aportes del, Observatorio Latinoamericano de Financiamiento a Emprendedores, dependiente de la Universisdad Austral.

Los analistas que procesaron los contenidos del "Estudio de la Industria de Fondos de Capital Privado" en Argentina busca convertirse en una herramienta que permita conocer la evolución del sector antes de invertir.

A modo de ejemplo referimos los puntos más destacados del documento que evalúa como funcionó el sector en 2018

Al cierre del primer semestre del año concluido hay 61 Administradoras de Fondos activas en la Argentina. Este total está compuesto por 18 firmas especializadas en Capital Privado, 17 de Capital Emprendedor y 26 Gestores de Fondos de Capital Semilla, incluidas las incubadoras, aceleradoras, y fondos pequeños.

El número de gestores de fondos, o socios generales (GPs) identificados se duplicó en comparación con los 31 contabilizados al cierre de 2016 en el “Estudio Panorama Argentino de Capital Privado, Emprendedor y Semilla”, publicado por ARCAP junto a OLFE y S&P en 2017.

Vale mencionar que de las 30 nuevas firmas identificadas en este estudio, 14 son Administradoras que se crearon entre el 2017 y el primer semestre del 2018, las cuales muestran un crecimiento real en la cantidad de nuevos Gestores de Capital Privado.

Los compromisos de fondos de capital declarados por las Administradoras de Fondos de Capital Emprendedor y Semilla en 2016 asciendieron a US$ 10,1 millones. En 2017, el monto se multiplicó hasta tocar los US$ 226,2 millones mientras que el primer semestre de 2018, dio compromisos por US$ 125,4 millones.

El programa Fondo Expansión del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) lanzado por el Ministerio de Producción y creado en el marco de la Ley de Emprendedores, explica el 29% de los recursos comprometidos en el primer semestre de 2018.

La evolución en la cantidad de operaciones indica el dinamismo del sector, sobre 46 operaciones en el primer semestre de 2018 contra las 61 relevadas al cierre de 2017. Durante el período se identificaron 30 inversiones de rondas de Capital Semilla, 13 de Capital Emprendedor y 3 transacciones de Capital Privado.

En cuanto a montos invertidos en Argentina se identificaron US$ 445,5 millones destinados a inversiones de Capital Privado, Emprendedor y Semilla superando en el primer semestre a los US$ 443,3 millones invertidos en el transcurso de 2017. Según datos relevados en el marco de la encuesta ARCAP, el 57% de los activos en cartera de los Gestores de Fondos corresponden a activos localizados en Argentina.

Esta proporción se incrementa en el caso de las carteras de Capital Semilla y disminuye respecto a carteras de Capital Privado. La diferencia se explica porque que los Gestores de Fondos de Capital Emprendedor y Capital Privado suelen ser regionales, invirtiendo en otros países de además de la Argentina.

Finalmente se nota la creación de nuevos vehículos de inversión corporativos en el primer semestre del 2018 que equivalen el 23% del total de las operaciones de Capital Emprendedor realizadas por gestores locales.