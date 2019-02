Y Bolsonaro terminó con un jefe del Senado de la 'vieja política'...

El presidente Jair Bolsonaro se sintió mal en la tarde del sábado (02/02), presentando un cuadro de náuseas y vómitos, según un boletín médico divulgado por el Hospital Albert Einstein, en la capital paulista. Él es alimentado por una sonda nasogástrica.

Bolsonaro, a pesar de la indisposición, no tiene fiebre ni siente dolor. Los exámenes de laboratorio realizados al Presidente no revelaron ninguna dolencia. Sin embargo, los médicos todavía exigen que las visitas sean restringidas. Sólo su esposa, Michelle Bolsonaro, y su hijo Carlos Bolsonaro acompañaron al Presidente.

A pesar de la petición del equipo médico de no revelar mucha información, Carlos Bolsonaro, escribió en Twitter que su padre estaba mirando por TV el partido de Palmeiras vs. Corinthians por el Campeonato Paulista. Carlos Bolsonaro también pidió oraciones por la recuperación de su padre.

"Por la tarde mi padre tuvo una recaída, pero está en manos de profesionales excepcionales y la situación se normalizó, está descansando viendo su equipo jugar, continúen con sus oraciones y apoyo, hace toda diferencia", escribió Carlos.

Es más: En la cuenta en Twitter de Jair Bolsonaro se leyó su felicitación como nuevo jefe del Senado a David Alcolumbre (partido Demócratas o DEM):

"Senador David, mis saludos por la indicación de sus pares al mando del Senado, usted tiene como desafío transformar en acciones el sentimiento de cambios que la población expresó en las últimas elecciones, el gobierno está listo para cumplir su misión. ¡Prisa!".

Dato: el partido DEM se quedó con la presidencia de ambas cámaras legislativas.

DEM se llamó en el pasado Partido del Frente Liberal (PFL), de centroderecha, a pesar que su presidente Jorge Bornhausen declaró que se trata de un partido de centro y que defiende el social liberalismo.

DEM integra la Internacional Demócrata de Centro (y no a la Internacional Liberal, que une a los partidos de ideología puramente liberal).

Heredero de la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), que apoyó a la dictadura militar de 1964; y de la Unión Democrática Nacional, surgió como Partido del Frente Liberal en 1985, para apoyar la candidatura de Tancredo Neves, del PMDB, contra el candidato oficial, Paulo Maluf.

El 08/02/2007, el comité nacional del PFL anunció que el partido cambiaba su nombre a Partido Demócrata, finalmente Demócratas.

Fue parte de la coalición de gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso, presidente emérito del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El senador Alcolumbre logró el apoyo de la Casa Civil del Planalto, ubicándose como alternativa a la "vieja política", representada por el senador Renan Calheiros (MDB-AL), 4 veces presidente de la Casa. El aval del ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, dio credibilidad a la promesa de Alcolumbre de puertas abiertas, y le garantizó el apoyo necesario.

Pero Alcolumbre, revelaron sus adversarios, practica costumbres de la "vieja política".

Ejemplo N°1: Como diputado, logró aprobar en 2009 un proyecto de ley para homenajear a un tío -Alberto Alcolumbre- bautizando con su nombre el aeropuerto de Macapá.

Ejemplo N°2: En 2013, aún diputado, utilizó fondos de su gabinete para realizar la recarga de combustible a sus coches en la gasolinera Salomón Alcolumbre y Cia., de otro tío suyo.

Ejemplo N°3: Aquel mismo año, fue investigado por la Policía Federal que le sospechó supuestas conexiones con el cambista Fayed Traboulsi, en un escándalo sobre desvíos de dinero de fondos de pensión.

Él admitió haber mantenido conversaciones con Fayed. Pero no sobre asuntos financieros. Las investigaciones fueron cerradas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al año siguiente. Y esta Corte anuló las escuchas telefónicas de la Policía.

Ejemplo N°4: Él recibió una denuncia del Ministerio Público Electoral por presionar a los empleados de la Secretaría Municipal de Salud de Macapá, durante el horario de trabajo, para que participaran en los actos de su campaña y la de su vice, Silvana Vedovelli.

Ejemplo N°5: Alcolumbre designó como suplente al Senado a su hermano Josiel Alcolumbre, quien el viernes 01/02, cargó en las redes sociales contra Renan Calheiros y publicó fotos y textos como si su hermano ya hubiera vencido al alagoano.

Al final, Alcolumbre fue elegido con 42 votos, prometió acabar con la votación secreta para los cargos de Mesa Directiva -o sea que modificará el Reglamento Interno de la Casa- y prometió que "los deseos de las calles tendrán protagonismo".

Para Alcolumbre, el Senado necesita ser independiente y respetado, porque es un Poder de la República. "El Senado no puede doblarse a la intromisión del Poder Judicial o de cualquier otro Poder", dijo el presidente, en relación al fallo de Dias Toffoli.

El senador agradeció a todos los que desistieron en sus candidaturas, incluyendo al senador Calheiros (MDB-AL): "Senador Renan Calheiros, Ud. tendrá de esta presidencia el mismo trato que los demás senadores", afirmó. Calheiros ya no estaba presente en el plenario.

A los 41 años, el nuevo presidente del Senado es comerciante con formación incompleta en Ciencias Económicas. En la elección de 2018, disputó el gobierno de Amapá. Él perdió la elección ante Waldez Góes (PDT).

Diputados

El reelegido presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aseguró que si el gobierno envía un nuevo texto para la reforma previsional, la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) deberá seguir los trámites normales de cualquier PEC, pasando de nuevo por las comisiones de la Casa, la de Constitución y Justicia (CCJ) y luego por la comisión mixta especial de Previsión.

"Cualquier texto nuevo va a seguir el trámite reglamentario normal", afirmó, agregando que no está de acuerdo en que la nueva PEC (propuesta de enmienda constitucional) sea agregada a la anterior, a fin de quemar etapas en las votaciones: "No estoy de acuerdo. Esto me parece una supresión del Derecho Parlamentario. No voy a suprimir ninguna tramitación que no tenga una base muy fuerte que la justifique".

Maia fue reelegido con 334 votos entre 512 diputados. Para que una PEC sea aprobada en la Cámara, se necesitan 308 votos favorables, en 2 turnos de votación. Este número es el equivalente a 3/5 (tres quintos) de los 513 integrantes de la Casa.

Maia reforzó que la reforma previsional es la cuestión central del gobierno y para su aprobación será necesario mucho diálogo con parlamentarios de todos los partidos, incluso con la oposición, para la redacción de un texto que tenga una votación viable.

"Quien está en el gobierno está haciendo la reforma. Quien está fuera, está votando en contra. No es un verdadero debate. La gente necesita construir puentes entre los partidos políticos que están representados aquí y con los gobernadores para que la gente pueda avanzar en la agenda económica", afirmó.

El presidente de la Cámara de Diputados destacó que su diálogo con el gobierno es permanente, y destacó la buena relación con el ministro de Economía, Paulo Guedes. "El ministro es mi amigo, me ha apoyado y agradezco todas las manifestaciones de confianza en mi presidencia. Por supuesto, estaré trabajando con él para que podamos sacar a Brasil de esa crisis", dijo.

"Creo que es posible (construir mayoría en la Casa), pero tenemos que entender que la reforma previsional no es un problema sólo del gobierno del presidente Bolsonaro. Es también un problema del gobierno de Piauí, de Ceará, de Río de Janeiro, de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul, de Goiás, de Mato Grosso del Sur. Entonces, es un problema de todos. La construcción del texto tiene que ser colectiva", subrayó.