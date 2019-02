Maduro adelanta legislativas y Guaidó anuncia ayuda humanitaria

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo un llamado a "relegitimar" a la Asamblea Nacional (AN) con una convocatoria a "elecciones libres" para renovar a los miembros del Parlamento.

"La Asamblea Nacional Constituyente tiene en su agenda la atribución constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año. Yo estoy de acuerdo, que se relegitime el Poder Legislativo del país y vayamos a unas elecciones libres con garantías, que el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional", dijo Maduro, quien

Maduro explicó que la propuesta ha sido debatida en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): "Yo estoy de acuerdo y me resteo con esa decisión. ¿Quieren elecciones? ¿Quieren adelanto de elecciones? Vamos a elecciones parlamentarias, pues".

En una jornada en ue las calles de Venezuela se inundaron de marchas tanto a favor como en contra del líder socialista, Maduro tomó una decisión que busca frenar al líder opositor Juan Guaidó y contener las críticas de la comunidad internacional.

En medio de la multitudinaria marcha del chavismo en la avenida Bolívar (centro de Caracas), el Jefe de Estado llamó a la conformación de cabildos bolivarianos en todo el país "para consultarle al pueblo esa solución política, esa salida constitucional. Me parece extraordinaria, democrática y libre", puntualizó.

De igual forma, indicó que el llamado a elecciones legislativas se puede hacer de manera consensuada con la oposición: "si ustedes quieren, nosotros queremos".

Hace algo más de 1 semana, Guaidó se autoproclamó mandatario interino con la promesa de formar un gobierno de transición y convocar a comicios presidenciales “libres y democráticos”.

La propuesta de Maduro se produce varios días después de que Guaidó se autoproclamara mandatario encargado de Venezuela, tras recibir el espaldarazo de USA y algunos gobiernos de la región reunidos en el Grupo de Lima.

Maduro dijo que la oficialista ANC debate adelantar los comicios legislativos de diciembre 2020 a algún momento de 2019 a causa de lo que calificó como “la crisis” de la opositora AN.

En Venezuela conviven 2 congresos luego de que la oposición ganara la mayoría de los curules de la AN en 2015, para un período de 5 años. El gobierno respondió llamando a elecciones para conformar una plenipotenciaria ANC que controla el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), prometiendo enderezar la economía y reformar la Constitución.

Desde 2016, el Parlamento venezolano -de mayoría opositora- se ha mantenido en situación irregular por el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó la desincorporación de 4 diputados por presunto fraude electoral. Esa situación impide que los actos de la Asamblea tengan validez, lo que ha aumentado las tensiones con el chavismo.

El "desacato" se ha prolongado por varios años e impedido que el Poder Legislativo funcione de manera normal. En tanto, la oposición alega que no reconoce la autoridad del TSJ y denuncia que el objetivo del Gobierno ha sido quitarle facultades a la Asamblea.

Aunque no lo nombró directamente, Maduro rechazó la postura de Guaidó, quien ha asegurado que recibirá "ayuda humanitaria" de USA por un monto de US$ 20 millones: "Venezuela no es un país de mendigos. Somos un país digno", dijo.

El mandatario venezolano también insistió en reunirse con los factores de la oposición para llegar a un acuerdo de "entendimiento", y adelantó 2 puntos claves para poner sobre la mesa de negociación:

* la economía y

* la paz nacional.

Acerca de la economía, enfatizó que lo primero es derogar las medidas coercitivas unilaterales contra Caracas.

"Esta semana intentaron confiscarnos Citgo, con la complicidad de la derecha venezolana. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso?", se preguntó Maduro, quien adelantó que el país iniciará acciones legales en contra de USA para defender la propiedad sobre su filial petrolera.

Para Maduro, el problema de la posición estadounidense contra Venezuela consiste en que al presidente Donald Trump "lo tienen engañado" el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; y el asesor de la Casa Blanca, John Bolton, a quienes señaló de ser "halcones" y de estar "obsesionados" con apoderarse de los recursos de la nación caribeña.

Ayuda humanitaria

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó que el despliegue de ayuda ya ha comenzado, pero no precisó si esa asistencia está ingresando dentro de Venezuela y tampoco ofreció detalles logísticos sobre los lugares por donde podría producirse esa entrada.

Bolton anunció desde Twitter que USA tenía intención de comenzar el envío de ayuda a Venezuela después de que fuera solicitada por Guaidó.

"Siguiendo la petición del presidente interino Juan Guaidó, y en consulta con sus funcionarios, USA movilizará y transportará medicamentos de ayuda humanitaria, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela. Es hora de que Maduro se quite de en medio", tuiteó Bolton.

El enviado especial de USA para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Washington DC se plantea la apertura de un corredor humanitario y ha mantenido contactos con Brasil y Colombia sobre el tema, aunque reconoció que sería necesaria la "cooperación" de Maduro para ingresar asistencia en el país.

A propósito de Colombia, su presidente, Iván Duque, aseguró que habló por teléfono con Guaidó, y le dijo que Colombia “está comprometida” con todo el apoyo humanitario.

El mandatario colombiano confirmó que la ciudad de Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, será 1 de los 3 centros de acopio de ayuda humanitaria internacional para Venezuela, anunciados por Guaidó.

“Vamos a apoyar desde Cúcuta con el apoyo humanitario en víveres, enseres, medicinas y todo lo que se requiere, tendremos en Colombia 1 de los 3 centros de acopio de ayuda humanitaria que recoja el apoyo de la comunidad internacional”, manifestó Duque.

Militar rebelde

La Aviación Militar Bolivariana (AMB) acusó de “traidor” al general de división y director de Planificación Estratégica de la Fuerza Armada venezolana, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, que reconoció como Presidente encargado a Juan Guaidó.

“Indigno el hombre de armas que traiciona el juramento de fidelidad y lealtad a la Patria de Bolívar y al legado del Cmdte (comandante) Hugo Chávez, y se arrodilla ante pretensiones imperialistas, GD (general de división) Francisco Yánez Traidor”, afirmó la Aviación en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el comandante general de la Aviación, Pedro Juliac, expresó también por la misma red social su apoyo a la llamada “revolución bolivariana” y a Nicolás Maduro.

En un video que se difundió en redes sociales y que compartió el diputado opositor Luis Florido, el militar Yánez Rodríguez indicó que desconocía la autoridad “írrita y dictatorial de Nicolás Maduro” y reconoció a Guaidó como presidente encargado.

El consejero estadounidense Bolton, llamó a los militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Yánez.

“USA llama a todos los militares a que sigan el ejemplo del general Yánez y a proteger a los manifestantes pacíficos que apoyan la democracia”, escribió Bolton en Twitter.

En otro tuit dirigido a los altos mandos, Bolton dijo que “ahora es el momento de ponerse del lado del pueblo venezolano”.

A su vez Maduro, pidió a la milicia -un complemento de la Fuerza Armada-, incorporarse como soldados activos al Ejército del país en medio de la crisis política y del intento de fortalecer la institución castrense. El gobernante venezolano indicó entonces que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) está incorporando entre 20.000 y 30.000 hombres y mujeres a cada rango y ordenó al cuerpo castrense, que quienes ingresen, sean los milicianos.

“Le he dado la orden al Estado mayor superior y hago el llamado a los milicianos y milicianas (…) sobre todo a la juventud” para que se incorporen como “soldados activos del Ejército venezolano”, dijo en un discurso }para celebrar los 20 años de la “revolución bolivariana”.

Según la legislación venezolana, la Milicia forma parte de la organización de la Fuerza Armada nacional, y está integrada por quienes “sin ejercer la profesión militar” manifiesten voluntariamente el deseo de ingresar en el cuerpo militar para “coadyuvar” en la ejecución de acciones de seguridad y defensa.

ELN

"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.



Guaidó mandó su mensaje a los soldados y les subrayó que lo que les está diciendo no es solamente "que respeten la Constitución" y que no disparen, no solamente estamos ordenando que no disparen.

"Les estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela", subrayó Guaidó.

En varias ocasiones, Colombia ha denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional actúa también en Venezuela.

El anterior comandante de las fuerzas militares de Colombia, general Alberto Mejía, aseguró en febrero 2018 que los máximos líderes del ELC están en Venezuela, por lo que no pueden lanzar operativos contra ellos y terminan golpeando a cabecillas "de 2da. o 3ra. fila."