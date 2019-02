Apostando mientras canta Maroon 5 en la capital del hip-hop

Noticia 1

Las apuestas legales pondrán en juego muchos millones en el Super Bowl LIII, de acuerdo con proyecciones de Eduardo Peláez, gerente de marca del casino online Strendus y especialista en apuestas deportivas.

Por 1ra. vez se obtendrá la recaudación de diferentes estados de USA y no sólo de lugares específicos como Las Vegas o Atlantic City.

En mayo 2018, la Suprema Corte de Justicia estadounidense canceló una prohibición que limitaba el negocio a estados como Nevada, Nueva Jersey, California y Delaware.

Cuando las ligas de deportes estadounidenses se informaron del fallo, negociaron con plataformas que recolectan datos de los juegos, como Sports Radar. Luego firmaron convenios con casinos, que en el caso de la NFL fue con Caesars Entertainment.

Los datos recolectados se los dieron a los casinos, que a su vez crearon algoritmos que controlan las líneas de apuestas. La Liga intenta mejorar sus ingresos en US$ 7.000 millones, aproximadamente, explicó Peláez.

El Super Bowl XXIX que se jugó en 1995, entre San Diego Chargers y San Francisco 49ers, fue el primero que permitió las apuestas reglamentadas, pero sólo en algunos casinos en Las Vegas como el Caesars Palace.

“El gobierno estadounidense calculó US$ 4.700 millones en apuestas en el Super Bowl pasado y US$ 4.600 millones se realizaron de manera ilegal”, sostuvo Peláez.

Noticia 2

Otra novedad del evento consiste en la negativa de varios artistas a aparecer en el intermedio musical tan famoso, consecuencia de la controversia racial desatada en 2016 por el jugador Colin Kaepernick, exmariscal de campo de San Francisco. Kaepernick se arrodilló durante el himno estadounidense, para denunciar la brutalidad policial contra los negros.

El rapero estrella Jay-Z, un defensor de Kaepernick, abandonó el Super Bowl en 2017. Y la controversia creció.

Desde entonces, estrellas como Rihanna, P!nk y Cardi B se negaron a ocupar un lugar que en el pasado aprovecharon Lady Gaga, Madonna, Michael Jackson, Beyonce y The Rolling Stones en el intermedio del partido, apostando a ingresar a los hogares de más de 100 millones de telespectadores.

En 2019 NFL acordó el intermedio con la banda Maroon 5, un grupo de rock californiano mayoritariamente blanco y cuyas canciones son apolíticas. Tal como se sabe, la NFL exige que esos artistas hagan 'play back' por temor a que falle la transmisión.

Pero la final se juega en Atlanta, la capital de Georgia, una metrópolis de gran población afroamericana, capital del hip-hop. Una petición en el sitio web Exchange.org/ reunió más de 110.000 firmas para que Maroon 5 se retirase en solidaridad con Kaepernick, quien fue expulsado de la NFL y ahora demanda a esta liga.

Para Vic Oyedeji, quien lanzó la petición a Maroon 5, el boicot es la única forma de cambiar la NFL: "Los propietarios de la NFL solo ven los resultados financieros. Seamos honestos".

La NFL consiguió que 2 raperos negros -Travis Scott y Big Boi, miembro de Outkast, el célebre dúo de hip hop de Atlanta- se unieron a Maroon 5, para aliviar la controversia. Y reclutó a la leyenda de soul Gladys Knight para cantar el himno estadounidense antes del inicio, con la esperanza de ayudar a calmar el reclamo.

Jay-Z intentó, según los medios de comunicación, convencer a Travis Scott para que rechazara el convite de la NFL.

De acuerdo a la revista especializada Billboard, Scott acordó permanecer en el programa donando US$ 500.000 a una organización que trabaja por la justicia social.

Maroon 5 acordó con la NFL y con su compañía discográfica para donar otros US$ 500.000 a una organización de ayuda a los niños.

"Así es como los grandes jefes tratan los problemas raciales", dijo Oyedeji. "Pusieron paquetes de dinero sobre la mesa".

Noticia 3

El Super Bowl LIII se juega en el Mercedes Benz Stadium, un estadio 5 estrellas, ubicado a un costado del Georgia Dome, la casa anterior de los Falcons de Atlanta.

Es el 1er. estadio de USA que ha recibido la certificación LEED Platinum que lo reconoce como un edificio sustentable: cuenta con eficiencia energética, uso de energías alternativas, una mejora en la calidad ambiental al interior, eficiencia del consumo de agua y selección de materiales.

Tiene una capacidad para 42.500 espectadores pero es expansible y en la Final de la MLS (soccer) hubo más de 73.000 espectadores.

En su arquitectura sorprende, en la zona superior de la edificación, su techo retráctil de 8 piezas rectangulares que, juntas, crean una forma de molinillo.

Otro aporte es el ‘100 Yard Club’, una zona especial para los fans más distinguidos y apasionados de los Falcons de Atlanta, donde pueden pasar un gran momento previo al partido.

Una característica de cuidado de la energía que tiene el estadio es el conjunto de estaciones de carga para vehículos eléctricos, parking para motocicletas, pasarelas en todo el recorrido y 3 líneas ferroviarias que conectan el estadio con la ciudad.

El Mercedes-Benz Stadium, sede de los Atlanta Falcons, dio un giro cuando abrió sus puertas en 2017 con un programa llamado "Fan First Menu Pricing", que ofrece las concesiones más baratas de la liga: US$ 2 los refrescos, US$ 2 los hot dogs y US$ 5 la cerveza.

Los Falcons han anunciado que esos precios continuarán en el Super Bowl. De hecho, esos precios están escritos en el contrato de campo para todos los eventos.

Entonces, 1 hot-dog + 1 gaseosa estarán en US$ 4. Un paquete de 'chicken tenders' + papas fritas estará en US$ 6.