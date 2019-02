Football & Brands: La gran feria de comerciales para TV

Para la ocasión, las marcas y los anunciantes tratan de lucirse recurriendo a rostros conocidos, humor o historias emocionantes que logren notoriedad más allá de los 30 segundos de duración del spot.

Aunque son muchos los anuncios que se emiten cada año (en 2017, por ejemplo, hubo 51 minutos de anuncios a lo largo de las 4 horas que dura el evento), aquí hay algunos imperdibles de la temporada 2019:

Stella Artois / Change Up The Usual



Sarah Jessica Parker vuelve a ser Carrie Bradshaw y Jeff Bridges recupera a su personaje de El Gran Lebowski pero cambian las bebidas que suelen pedir, Cosmopolitan y White Russian, por cervezas.

Amazon / Not Everything Makes the Cut



Amazon se ríe de sí mismo en un spot con la participación, entre otors, de Harrison Ford como el gruñón dueño de un perro que, gracias a Alexa (el soporte inteligente de audio), consigue todo lo que quiere.



Pringles / Sad Device Commercial



Una especie de Alexa (¡otra vez el soporte inteligente!) depresiva lamenta no poder saborear las diferentes opciones de gustos que ofrece esta marca de papas fritas que no necesita de famosos.

Michelob Ultra / Robot



Aunque los robots superen a los humanos en muchas cosas, nunca podrán disfrutar de ciertos placeres.

Pepsi / More Than OK



"Tenemos línea Pepsi, ¿está bien?", una frase que conocen muchos cuando piden una gaseosa. Este anuncio aprovecha la frase a partir de Steve Carell como protagonista y la participación de la rapera Cardi B. "Pepsi está mejor que bien".

Samsung Qled / Techonology World



Imperdible.

Olay Killer Skin



Cuando un asesino enmascarado entra en la casa de Sarah Michelle Gellar, la protagonista de 'Buffy cazavampiros', se dispone a pedir socorro con su móvil usando el reconocimiento facial. Pero el efecto de las cremas que utiliza dificulta un poco el asunto.

Doritos / Chance the Rapper x Backstreet Boys



Backstreet Boys y Chance the Rapper interpretan juntos 'I Want It That Way' para presentar un nuevo sabor de sus snacks.

Colgate



La terrible sensación de que alguien invada tu espacio vital es a la que recurre el anuncio de esta marca de dentífricos. El resultado combina humor y agobio y este spot está apareciendo tanto en las listas de los mejores como de los peores anuncios de la Super Bowl. Pero, desde luego, no deja indiferente.



Hyundai



El actor Jason Bateman es el ascensorista que guía a los visitantes por experiencias terribles hasta que ocurre la maravillosa experiencia de comprarse un Hyundai.



Todos los más divertidos