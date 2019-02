Brady contra Brady: Supercampeón vegano de 41 años

'Quarterback' o 'mariscal de campo' es un jugador en el fútbol americano líder del equipo ofensivo, ubicado justo detrás del 'center', en el medio de la línea ofensiva. Los 'quarterbacks' son los responsables de decidir la jugada a realizar. El mariscal de campo inicia prácticamente todas las jugadas recibiendo el balón del center mediante un 'snap' (aunque a veces, éste puede ir dirigido hacia otro jugador). Una vez que el 'quarterback' recibe el balón, puede correr con él, dejárselo en mano a otro jugador o intentar un pase.

Famosos mariscales de campo: Johnny Unitas, Terry Bradshaw, Joe Montana, Jim Kelly, Peyton Manning, Aaron Rodgers... Tom Brady, quien ha participado en 8 Super Bowls, ganando en 5 (las ediciones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX y LI). En esta ocasión se juega la Super Bowl LIII que corresponde a los juegos 2018.

Asimismo, obtuvo 4 reconocimientos como jugador más valioso en las ediciones XXXVI, XXXVIII, XLIX y LI.

También es el quarterback con más yardas obtenidas en partidos de postemporada.

Debido a su excelente rendimiento como jugador en la temporada regular y la postemporada (3 premios al jugador más valioso de la NFL -2007, 2010,2017- y 4 Super Bowl MVP, ha sido reconocido por diversos medios como uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos.

Su competidor Aaron Rodgers firmó una extensión de contrato de 4 años con un valor de US$ 134 millones, Kirk Cousins tiene un contrato de US$ 84 millones (100% garantizado) y Jimmy Garoppolo uno de US$ 137,5 millones.

Pero Brady tiene un salario de US$ 41 millones en 2 años, de los cuales US$ 28 millones ─el 68,2%─ está garantizado. Y, a pesar que el acuerdo se firmó en 2016, él se sigue rigiendo por ese convenio.

¿Cómo es esto? Cada año los Patriots modifican el contrato de Brady en el capítulo de los bonos o logros por resultado.

Por ejemplo, en 2018 le pagaron US$ 7 millones adicionales por firmar con New England, US$ 1 millón por completar los 16 juegos de temporada regular, US$ 5 millones por aceptar reestructurar el acuerdo anterior y otros US$ 5 millones por quedar en el top 5 de yardas lanzadas: índice de pasador, porcentaje de completados, pases de touchdown y yardas por intento.

Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, recuerda el primer día de Brady en el equipo con sede en Boston, en el año 2000: "Señor Kraft, mi nombre es Tom Brady", dijo el número 12.

"Lo sé, te elegimos en 6ta. ronda", respondió el jefe. "El jugador de 6ta. ronda que será la mejor decisión que esta franquicia haya tomado en su historia".

La historia oficial dice que había 3 personas que tenían una fe ciega en Brady: Kraft, el entrenador Bill Belichick, y el propio Brady.

Y no se equivocaron.

Pero la verdadera historia es otra: Michael Holley revela en su libro "Patriot Reign", que los Patriots estaban inicialmente inclinados a contratar al quarterback Tim Rattay por consejo del entrenador de mariscales de campo Dick Rehbein, y Brady era el N°2 en la lista. Pero al final, escogieron a Brady, según la cadena televisiva NFL Network la "adquisición" más grande de la historia del draft de la NFL.

Brady fue promovido a mariscal de campo titular el 23/09/2001, después de que Drew Bledsoe sufriese una hemorragia interna propinada por el linebacker de los New York Jets, Mo Lewis.

El inicio de la era de los Patriots fue en 2002 cuando ganaron la final de la Super Bowl a los Rams, otra vez sus contricantes el domingo 03/02.

De aquella final sólo quedan en actividad el entrenador Belichick y Brady. Por ejemplo, el ahora entrenador de los Rams, Sean McVay, tenía 16 años y no sabía si quería jugar como mariscal o como receptor. El hoy quarterback del Rams, Jared Goff, tenía 8 años.

Brady es, además, un personaje muy popular en USA por su casamiento con la supermodelo brasilera Gisele Bündchen, madre de sus hijos Benjamin Bündchen Brady y Vivian Lake Brady.

Brady mide 1,93 metro, Gisele 1.80 metro, altura suficiente para destacar en todos los eventos sociales a los que concurren desde hace 10 años. Ellos se casaron el 26/02/2009 en una ceremonia íntima celebrada en Santa Mónica, California. Y lo informaron al público tiempo después.

Antes de Bündchen, Brady mantuvo una relación sentimental con la actriz Bridget Moynahan, desde 2004 hasta finales de 2006. El 18/02/2007, Moynahan confirmó a la revista People que se encontraba embarazada de más de 3 meses de Brady. Sin embargo, Brady estuvo presente cuando nació John Edward Thomas Moynahan.

Especular con la última vez que Brady jugará un Super Bowl es tan complicado como anticipar cuándo será la próxima vez que los Patriots jueguen un Super Bowl.

Si bien Brady adhiere a una dieta estricta, que se detalla en su libro "The TB12 Method" (no come la mayoría de frutas (apenas un licuado de bananas de vez en cuando) ni champiñones ni tomates ni pimientos ni berenjenas ni bebe café, ni Gatorade, ni consume azúcar blanca ni harina blanca ni gluten ni lácteos ni gaseosas ni cereal ni arroz blanco ni papas ni pan), ya tiene 41 años.

“He colaborado con mi entrenador personal de siempre para crear un acercamiento diferente y más sostenible. Nuestro método TB12 fue formulado para prolongar mi rendimiento al máximo y esa es la razón por la que he podido competir a un nivel tan alto durante toda mi carrera. Es un método personalizado y completo que acelera la recuperación de las lesiones y favorece la longevidad desde un punto de vista holístico y orientado a la prevención”, dijo al anunciar su dieta sin gluten, sin azúcares refinados y soja, sin alimentos procesados, y con muchas proteínas.

La compañía de comida vegana Purple Carrot firmó un contrato con Brady para ofrecer 3 recetas semanales para 2 personas, elaboradas por el jugador.

El chef privado de la familia, Allen Campbell, aseguró a la revista Boston.com que una dieta basada en verduras podía prevenir los problemas de salud o mejorarlos de una manera efectiva y rápida. “Compro local y orgánico y me mantengo alejado de los transgénicos, y pienso en el futuro del planeta y de los humanos”.

El 80% de lo que comen los Bündchen Brady son vegetales, incluyendo un sushi vegano preparado especialmente para ellos. Su dieta se compone de arroz integral, quinoa, mijo y habas; también de carnes magras como pato, filete vacuno, pollo o salmón salvaje. Lo fundamental es alejarse de las comidas basadas en carbohidratos y azúcares.

La dieta alcalina que sigue se basa en que existen una serie de comidas que son ácidas y que nos provocan enfermedades.

Sin embargo muchos dietistas aseguran que ningún alimento tiene la capacidad de cambiar el pH de nuestra sangre, ya que además “una vez llega al estómago, todo lo que ingerimos se convierte en un ácido”, explica la dietista Harris-Pincus al New York Post.

Y el nutricionista Mike Roussell afirmó en Men´s Health que la dieta de Brady no era algo científico: "Los tomates son antioxidantes e incluso son conocidos por reducir la inflamación del cuerpo", remató.

En cualquier caso, los Patriots ligaron por 3ra. vez una final de Super Bowl que no esperaban al inicio de la temporada: sin jugadores como Dion Lewis y Danny Amendola, y contrataciones de menor nivel en esas posiciones nadie esperaba esta realidad. Obvio que el líder del equipo es muy ponderado en este logro, al punto que él ya afirmó que jugará también la temporada 2019.

Él es reconocido por su desempeño y cuestionado por sus amistades. Por ejemplo, la de Donald Trump, con quien juega golf desde 2002.

Hubo una sombra en la carrera de Brady y los Patriots: en 2015 él fue sancionado por la NFL por emplear pelotas desinfladas para sacar ventaja contra Indianapolis. El escándalo fue conocido como el 'Deflategate'. Aún debe remontar aquella sospecha.

Sus rivales, Los Ángeles Rams, son los favoritos: ellos resplandecieron esta temporada. Sumaron 13 triunfos y 3 derrotas en la temporada regular. Contra Kansas City, ganaron un partido con más de 100 puntos en el marcador (54-51) y con Goff, de 24 años, como un lanzador eficaz.

En los playoffs, destrozaron a quienes parecían favoritos, Dallas Cowboys. Y luego pasaron por encima de otro equipo estelar: New Orleans Saints.

“Todos piensan que apestamos y no podemos ganar”, dijo Brady cuando Patriots ganó su boleto al Super Bowl.

Pero en esta ocasión, por lo de 2015, por la edad y por la gloria, Brady no jugará tanto contra los Rams como contra él mismo: batir su récord, dejar atrás la sombra de 2015, demostrar que la edad no siempre hace la diferencia.

Pero nunca hay que darlo por muerto.

Guia para entender Football Americano