Pablo Wende vs. Morales Solá: ¿El cisne negro de Macri será CFK o la FED?

Sin dudas, la economía y las promesas cumplidas -o incumplidas- son un factor fundamental a la hora de meter el sobre en la urna. De hecho, así lo reconoció el propio ministro de Hacienda Nicolás Dujovne al diario La Nación: "no se puede negar que en el voto hay un componente económico", luego de reconocer que este año habrá un "crecimiento lento pero sostenido". Sobre esto último, los economistas más ortodoxos murmuran: "Eso está por verse".

Mientras el gobierno mira el tipo de cambio todos los días -hábiles- de 10 a 15, el debate va tomando color.

Según el economista Pablo Wende, "Estados Unidos no subirá las tasas y crecen las chances de reelección de Macri".

Tajante en sus proyecciones desde el portal Infobae, Wende dio un pantallazo de lo que pasó en 2018 y se animó a apostar fuerte por una segunda vuelta del presidente Mauricio Macri:

"El 2018 vino de la mano de una sequía histórica y un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos después de varios años de haber permanecido en niveles mínimos. La economía sufrió una dura caída de ingresos provenientes del campo y un corte del financiamiento. La fuerte devaluación del peso reflejó el ataque de los inversores a un país que con sus desequilibrios quedó en situación vulnerable.

Pero este año arrancó diferente. La cosecha de trigo aportó casi U$S 4.500 millones y todo indica que por la cosecha de soja entrarán hasta USD 9.000 millones adicionales respecto al último año. Los buenos pronósticos del equipo económico, que todavía hace un par de meses muchos criticaban por exagerados, están muy cerca de cumplirse.

Pero esta semana aportó otra novedad. En un comunicado, la Reserva Federal norteamericana admitió que será "paciente" para decidir futuras acciones en su política monetaria. Dejó entrever que no habrá nuevas subas de tasas en 2019. Hasta ahora, los inversores descontaban al menos tres incrementos de 0,25% cada uno.

Para Macri es clave que la situación financiera permanezca bajo control y en particular que el dólar se mantenga relativamente estable. El equilibrio es delicado: el tipo de cambio no puede pegar grandes saltos pero tampoco debería atrasarse demasiado. La corrida cambiaria que arrancó en abril pasado tuvo como responsable a un dólar que resultaba demasiado barato".

En este sentido, adelantó un buen pronóstico para la Casa Rosada: "Más allá de la "grieta", Macri precisa imperiosamente dejar atrás el pésimo 2018. Cuanto antes se empiecen a notar esas primeras señales de mejora, seguramente será más rápido el crecimiento de la intención de voto por el oficialismo. La cosecha será un elemento clave para conseguirlo, pero también un contexto internacional de tasas bajas que favorece a países como la Argentina".

Sin embargo, desde La Nación, el periodista Joaquín Morales Solá salió muy fuerte a polemizar sobre esta hipótesis: ¿Y CFK rompe los manuales de polarización y se baja de la elección?, sería la pregunta clave que no hay que perder de vista, según el autor.

En este sentido, tituló: "El 'no' de Cristina Kirchner, el único cisne negro de Macri".

Morales Solá entiende que, así como la economía no es el único factor que influye en las elecciones, la política puede convertirse en otro problema para la Casa Rosada:

"No hay ninguna encuesta seria que coloque a Cristina en el lugar de ganadora de las elecciones presidenciales, ni en la primera vuelta ni mucho menos en el eventual ballottage. Pero es, al mismo tiempo, la expresión opositora que más votos convoca; quien la sigue, Sergio Massa, está quince puntos por debajo de ella. Por eso, Cristina Kirchner es un factor imprescindible en la estrategia electoral de Mauricio Macri", planteó.

Ocurre que ya hay una figura que amenaza con cerrar la grieta que Macri y CFK supieron delinear: Roberto Lavagna.

"Cualquier otro candidato del peronismo, sin los achaques políticos de la exmandataria, podría convertirse en un rival con posibilidades de ganarle al Presidente. Ese candidato no está todavía. De hecho, no hay después de Cristina ningún político opositor en condiciones de desequilibrar las elecciones. Ni Massa ni Roberto Lavagna ni Juan Manuel Urtubey podrían modificar el paisaje electoral con solo decir presente. Pero serían competidores mucho más peligrosos para Macri si Cristina no estuviera. Mientras sobrevivan Macri y Cristina, el escenario que predominará será el de la extrema polarización entre ellos dos.

Un ejemplo. La inexplicable novedad de la política argentina no es que Cristina esté rondando el 30 por ciento de los votos. Lo verdaderamente increíble es que Macri ganaría el ballottage frente a ella con un porcentaje que oscila entre el 52 y el 54 por ciento de los votos. Es decir, la expresidenta sacaría en la eventual segunda vuelta entre el 46 y el 48 por ciento. Es un porcentaje enorme. Pero cualquier otro peronista podría hacer una elección mejor. El verdadero cisne negro de Macri, ese fenómeno impredecible que de suceder puede cambiar todo lo preexistente, sería una renuncia de Cristina Kirchner a su candidatura. Ella retiene todavía la condición desequilibrante que no tiene ningún otro peronista".

Y cierra con el componente que, por ahora, más tambalea a Macri. La economía.

"Macri necesita para asegurarse la reelección un dólar quieto, una inflación menos cruel y una economía con algunos signos de vida. Sería suficiente. La reciente crisis con las empresas petroleras en Vaca Muerta (que cambió impensadamente las reglas del juego en la era Macri) se explica sobre todo en la caída del consumo de electricidad, cuya generación necesita del gas. El gas sobra en verano. La caída del consumo de electricidad y gas se notó más que nada en las empresas y en la industria. Es el resultado de la pertinaz recesión".

Resumiendo: PJ dividido, CFK candidata, fenómenos naturales, Tasa de interés de la FED controlada y que la economía al menos pare de caer, parecen ser las condiciones que Macri necesita para reelegir. ¿No será mucho?

¿No es muy peligroso para un presidente depender más de los factores externos que internos? La moneda está en el aire todavía.