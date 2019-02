Tras su pelea con la dirigencia y de su abrupta salida, Sand sigue siendo goleador

José ‘Pepe’ Sand se transformó este último sábado 02/02 en el protagonista principal de la victoria de Lanús sobre Colón de Santa Fe 1-0 por el partido que correspondió a la décimo séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2018/2019. Más allá del resultado, ‘Pepe’ Sand tuvo un regreso soñado al ‘Granate’ tras su escandalosa salida. Antes de salir a criticar al presidente Nicolás Russo en los medios, el delantero recibió duras acusaciones. Alejandro Rellán, integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de la institución, lo había despedido con un duro mensaje en Twitter: “Así te vas y te cagás en el club que te dio un nombre en el fútbol. ¿Dónde quedaron tus lágrimas cuando volviste? Andate y no vuelvas más. Ojalá te vaya como el culo donde firmes”. El escándalo duró menos que la primera semana del año, y Sand se fue a Colombia con declaraciones muy picantes: “Yo no me vendo por plata, nunca lo hice ni lo haré, porque en mi casa me criaron de otra manera. En Argentinos dejé la mitad de mi sueldo porque no andaba y también con Russo me sucedió cuando terminé en Racing después de que me dijera que no podía pagarme un contrato que cerramos de palabra”.

