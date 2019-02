¿Amalia Granata también banca a Thelma? "Sabía que Darthés era acosador"

Amalia Granata forma parte del equipo de los pañuelos celestes, sostiene que defiende las dos vidas y está en contra de la despenalización del aborto. El colectivo feminista Actrices Argentinas, por otro lado, nació durante el debate de la legalización de esta práctica, portando los pañuelos verdes a favor de la misma. Hace unos meses, las actrices se volvieron a juntar por otro motivo: Acompañar a Thelma Fardín y su denuncia por violación contra el actor Juan Darthés.

Amalia Granata, si bien sigue cuestionando las prácticas del colectivo feminista, se mostró más del lado de Thelma que del de Darthés. "Si está tan limpio no sé por qué se fue a otro país (está viviendo en San Pablo, Brasil). Cuando estás limpio te presentás ante la Justicia y te ponés a disposición", dijo Granata en el programa de América La pura verdad.

También sostuvo que lo dijo que dijo el abogado Fernando Burlando sobre la posibilidad de que Darthés vaya preso en Nicaragua es una estrategia mediática: "Él es un gran abogado y maneja bien los medios. No creo que Darthés vaya a prisión como dijo, es una estrategia mediática como para hacer entender que se va a poner a disposición. ¿Creen que Burlando va a dejar que su cliente vaya preso? Me parece raro".

"Lo que me pasa con esta clase de hombres es que siento que ellos se creen su propia mentira porque hacen naturalmente el acoso. Él no se da cuenta de que es un acosador porque para ellos es natural en su proceder con las mujeres, no entienden que tienen un problema grave y que lo que está haciendo está mal: lo naturalizan y creen que el acoso no sucede en sus vidas. Entonces es muy difícil que lo reconozcan", explicó.

En ese sentido, se refirió a la recordada entrevista que Mauro Viale, el conductor del ciclo, le hizo a Darthés poco después de conocerse la denuncia: "Vi a un tipo que nunca entendió lo que hizo. Yo trabajo en el medio hace 15 años y sabíamos que él acosaba a las mujeres. Sí, sabíamos, pero una no puede denunciarlo, tiene que hacerlo la víctima. No conocí nunca a ninguna de las mujeres acosadas, pero si las hubiese conocido… Hay que animarlas, apoyarlas y acompañarlas a denunciarlo. Sabíamos que se comportaba de esa manera".

"La verdad me importa muy poco lo que le pase a él, me importa lo que les pasa a las víctimas. Debería ponerse a disposición de la Justicia y no lo está haciendo, y eso hace que dudemos de su inocencia. Si él está deprimido imaginate cómo está la víctima que supuestamente violó", agregó.

Sin embargo, también criticó la manera en que las actrices manejaron la denuncia pública de Thelma Fardín: "Me pareció que mezclaron todo. Empezaron la conferencia cantando por el aborto legal como si estuviesen en la cancha, después dieron un discurso tirándole palos al gobierno respecto a la economía y la falta de trabajo. ¿Qué tenía que ver con lo que iba a suceder después, con una chica que iba a contar que siendo menor fue abusada? Mezclan todo porque están elevadas por una ideología".