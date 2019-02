WhatsApp abre paso a la viralización de "fake news", un peligro en tiempos de elecciones

El portal WABetaInfo fue el que anunció la nueva modificación de WhatsApp: Volvió a reactivar la función que permite el reenvío de mensajes a otros usuarios. Esta no había sido prohibida en Argentina pero sí en otros países (como India) por el peligro de la viralización de las "fake news", que hasta llegaron a causar muertes.

WhatsApp beta for iOS 2.19.20.20: the shortcut to forward media messages is back in countries where it wasn't previously available (for example in India). pic.twitter.com/QfTwIcbtOf