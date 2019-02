Sin respiro: La inflación no frena y advierten por más tarifazos

El gobierno nacional no está dispuesto a bajar el gasto público. Por ende, las tarifas seguirán aumentando. El presidente Mauricio Macri fue advertido incluso antes de asumir que si no bajaba considerablemente el gasto que manejaban los K, iba a ser imposible romper con el 30% de inflación estructural. Claramente, eso no sucederá en un año electoral, justificándose desde la Casa Rosada que si no aumenta las tarifas, la inflación se devora los ajustes y el FMI no le permite aumentar los subsidios por encima de lo pautado. Mientras tanto, los aumentos que aún no se trasladaron de 2018 se unificarán con el fogoneo que arrancó a mediados de enero, por lo que para febrero estiman un 3% y comienza nuevamente la bola de nieve. En este sentido, los aumentos no serían sólo en el primer trimestre tal como prometió el gobierno.

Por Urgente 24 Lunes 04 de febrero de 2019 11:44 hs Compartí esta nota Imprimir