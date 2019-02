Debate por alianza con CFK: Massa no dice "no" y Pichetto prefiere romper

El laboratorio electoral de Marcos Peña y Jaime Durán Barba trabaja con miras a que se consolide un único escenario electoral de cara a octubre. Por un lado, Mauricio Macri como candidato a su reelección presidencial; por el otro, su antecesora Cristina Fernández como la mejor rival. Un 3er factor es la aparición de una 2da opción peronista, encarnada en Alternativa Federal, que atomice al electorado históricamente ligado al PJ.

En el kirchnerismo saben que ese fraccionamiento juega a favor de las chances de Macri, por lo que aspira a lograr la unidad de sectores antagónicos dentro del espectro peronista que, incluso, permita derrotar al oficialismo en una 1ra vuelta.

Tal como informó Urgente24, desde el espacio que lidera Cristina Fernández insistieron este lunes en ese llamado a la unidad. Fue el exjefe de Gabinete Jorge Milton Capitanich quien planteó que una candidatura propia de Alternativa Federal será funcional a los intereses de la Casa Rosada.

Aliarse o no con el kirchnerismo es un debate puertas adentro del frente que representa a los gobernadores peronistas, pero también a Sergio Massa.

Massa no quiso responder durante una entrevista cuál es su postura sobre la cuestión, por lo que se leyó que un eventual acuerdo con el kirchnerismo no está descartado para el líder del Frente Renovador.

Durante un diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre, Massa afirmó que hace 9 años que no tiene contacto con la exPresidente, de quien fue jefe de Gabinete.

“Yo hace 9 años que no hablo con la expresidenta. Ahora, no me impidas a mí pedirle nada al votante de Unidad Ciudadana, no alcanza con una candidatura de culto. Se necesita alguien que le gane a Macri en la segunda vuelta”, señaló Massa.

Más proclive a un acercamiento pareció cuando pidió debatir "los temas del futuro y no los del pasado". "Nos puede tocar liderar o ceder, y tener la generosidad de encontrar en el otro ideas que nos permitan avanzar y no seguir en esta trampa de pelea de vanidades”, dijo el exintendente de Tigre.

“La Argentina necesita un candidato que le gane a Macri en la segunda vuelta”, dijo.

Más claro y tajante fue, en cambio, otro de los principales referentes de Alternativa Federal, el influyente jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, quien además puso como motivo de ruptura con su espacio un eventual acuerdo con el kirchnerismo.

Pichetto consideró que "no hay ninguna posibilidad de encuentro de estos dos espacios" y recordó que así lo advirtieron desde "el primer minuto", ya que "eso fue lo que los convocó".

En caso contrario, el senador afirmó en diálogo con radio La Red que no tendría "ningún incoveniente en irme".

"Me voy, no tengo ningún inconveniente", insistió y agregó que precisamente Alternativa Federal "nace a partir de esta diferencia". "Nosotros creemos que hay una dictadura ascendente, que tiene que terminar y, del otro lado, hay cierta simpatía con la dictadura de (Nicolás) Maduro" en Venezuela, ejemplificó.

Massa y Pichetto hablaron en la previa de un encuentro que Alternativa Federal desarrolla este lunes en Mar del Plata.