Juan Manzur dijo chau al peronismo alternativo y pide unidad pero con CFK

Mientras Altertaniva Federal se reúne en Mar del Plata, desd el interior hay quienes "se abren" y alzan su voz para reivindicar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La novedad de este lunes 04/02 llegó con el portazo que dio el gobernador de Tucumán Juan Manzur al incipiente frente Alternativa Federal.

El Partido Justicialista dio a conocer un comunicado, fechado el 31 de enero, en donde Juan Manzur, en su carácter de presidente partidario, reinvindica la figura de Cristina Kirchner y pide nuevamente por la unidad del peronismo. Asimismo, carga en contra de quienes buscarán cargos en las elecciones por fuera de la estructura. "Trabajan para Cambiemos", sentenció. Además, responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por un gobierno "desastroso".

En el comunicado del PJ, Manzur agradeció a Fernández de Kirchner por el voto de confianza que le dio al nombrarlo ministro de Salud -cargo que ejerció durante seis años-. "Sé también que puse todo mi empeño y creo haber cumplido con la misión que me encomendó en el área de Salud. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos. Cuando decidí postularme para ser Gobernador, recibí su apoyo y me colmó de palabras de cariño", recordó el mandatario.

Luego de tildar de "desastroso" al Gobierno Nacional, Manzur agregó: "Hoy me doy cuenta del rol central que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de un gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende la importancia de la unidad de nuestro espacio político".

En ese contexto, el mandatario tucumano aseguró que “los que no quieren la unidad del peronismo trabajan para Macri".

La inclusión o no de Cristina Kirchner en un gran armado opositor es una de cuestiones que el peronismo alternativo no termina de definir. De hecho este lunes 04/02 el senador Pichetto, jefe del bloque del PJ Federal, expresó la posición contraria. “¿Si me voy de Alternativa Federal si se piensa junto con Unidad Ciudadana? Así es. Lo dijimos desde el primer minuto. Eso fue lo que nos agrupó, lo que nos convocó, además de la mala praxis y la mala política del gobierno de Mauricio Macri”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales.

Mientras tanto, el peronismo alternativo celebrará esta tarde en Mar del Plata su congreso partidario en el complejo La Normandina, ubicado frente a la Playa Grande. Además de los principales referentes, también participarán del evento otros siete gobernadores peronistas, que estarán sentados entre el público, legisladores nacionales e intendentes, entre otros.