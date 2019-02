Radiografía del amor en la Argentina

Para celebrar San Valentín la empresa de ecommerce Groupon | Peixe le preguntó a más de 1400 personas sobre los lugares donde se enamoraron, los sitios que los hacen vibrar y las ciudades más románticas de la región. Las respuestas fueron de las más variadas.

Lugares que enamoran:

Para los argentinos el romance y la comida van de la mano, de hecho 37% afirma que su mejor cita la tuvo en un restaurante, seguido de un café con 16%, parque con 15% y un bar con 14% .

El 54% de los encuestados en Argentina creen que el lugar donde se tiene una cita está relacionada con el éxito. Dentro de los mejores lugares para tener una noche romántica están: una cabaña a las afueras de la ciudad como la mejor opción con un 55%, seguido de la playa con 24% y un hotel con 14%.

Lugares más románticos:

Bariloche es el destino nacional más romántico con un 36%. Le siguen Tigre (17%), Mar de las Pampas (9%), Mendoza (9%) y Mar Azul (6%).

Sobre el destino preferido en Latinoamérica para celebrar el amor: Ciudad de México lidera con 35%, luego Cartagena y Buenos Aires con 14% cada uno y Río de Janeiro con 7%.

Los regalos más esperados y el presupuesto:

Los argentinos se siguen inclinando por las experiencias como el regalo más esperado para celebrar esta fecha. 80% afirmó que una escapada romántica sería el regalo ideal, seguido de una sesión de masajes (4%) y una actividad outdoor o indoor para dos (4%). Sin embargo, para los más tradicionales siempre existen opciones como flores, chocolates, perfumes y tecnología.

Para este año 45% de los argentinos está dispuesto a gastar entre $600 y $2000 pesos en la celebración de San Valentín.

En cuanto a fantasías eróticas las cifras dicen:

La playa el escenario preferido por los argentinos a la hora de pensar en una fantasía erótica con un 37%. También escenarios al aire libre (18%), un motel (20%) y un avión (13%).

Los solteros:

13% dice que lo que menos le gusta de esta fecha es la presión social por no estar en pareja. El 25% que no le gustan las declaraciones de amor en redes sociales y 23% no disfruta mucho de la decoración cursi de corazones, flores y chocolates. Curioso San Valentín este año.

Al margen de discutir el origen de la fecha, si fue adoptada por presiones comerciales o importada de paises varios veamos más datos que complementan los anteriores.

A la hora de hacer regalos, la Argentina está a mitad de tabla en ranking de gastos de 32 países más entusiastas de la fecha , pero por encima de los demás países de la región. El gasto promedio es de US$70, lejos de los US$185 que gasta en Hong Kong y también de los US$30 de los filipinos, los últimos del ránking.