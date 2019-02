Dura crítica de Solá a Cambiemos

El candidato a presidente y líder de Red por Argentina, Felipe Solá, brindó una conferencia de prensa para denunciar la estafa impulsada por Cambiemos para beneficiar a empresas a costa de aumentar las tarifas de millones de PYMES y hogares argentinos. Además, presentó un proyecto con nuevos mecanismos de control y propuestas tarifarias “para frenar la incapacidad de Macri en términos estratégicos para la energía”.

En la sede del sindicato de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), junto a sus equipos técnicos y referentes de la oposición, Solá denunció que el gobierno inventó una crisis de oferta de energía para poder declarar la Emergencia Energética y así “comenzó el proceso de una fenomenal transferencia de ingresos de los bolsillos privados a unos pocos empresarios. El gobierno solo habló de crisis, pero no informó nada más ante cada Resolución de aumentos. Y hubo un tarifazo feroz y una estafa gigante de Cambiemos”.

Con respecto al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien inició los tarifazos, el diputado Nacional sostuvo que “dejó fuera de competencia con sus tarifas a la producción industrial, produciendo un autoboicot a los viejos y nuevos ciclos de inversión, producción y trabajo argentinos y destruyó la economía familiar de los usuarios”. Y recalcó que con el cambio del funcionario, el gobierno nacional mantuvo la misma política energética. “Macri se sigue alimentando del bolsillo de los argentinos, mientras cada vez más compatriotas no llegan a fin de mes, y es una situación que el presidente Macri no piensa modificar”, sentenció Solá.

Sobre los aumentos en la luz, el titular de Red por Argentina dijo que son de “entre un 2.500% y 3.000%, según los consumos, en tanto que la inflación en el mismo período (2016 a 2018) fue de aproximadamente 115%. Aunque lo hizo progresivamente, el ritmo fue feroz, ya que no contempló las pautas del poder adquisitivo de los salarios ni la capacidad de pago de industrias, comercios y PYMES en un contexto de inflación y recesión”, lo que genera un fuerte clima de inseguridad ante la falta de previsibilidad que ofrece la situación energética.

Ante este escenario de crisis para el sector industrial, PYME y de usuarios, Felipe Solá presentó un proyecto con nuevos mecanismos de control que incluya un nuevo Ente Regulador; asociaciones de usuarios, universidades y sindicatos en el directorio; autoridades del directorio elegidas por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, con plazos en sus cargos; creación de un Consejo Asesor y de Delegaciones Regionales/locales para los reclamos de la población.

Además, realizó una propuesta tarifaria que tenga en cuenta un valor de tarifa plana dentro de una banda de consumo, donde no se les cobre el consumo relacionado a los electrodependientes, y una tarifa social que no esté asociada sólo al consumo sino también a cooperativas, clubes de barrio, y sectores sociales con ingresos familiares inferiores a dos salarios mínimos.

A su vez, el esquema tarifario tiene que estar asociado a principios como inclusión, integración, la promoción de la industria y el comercio, la transparencia, la cobertura de costos y ganancias razonables.