Ayuda humanitaria & militares: un ingreso atado a la "lealtad"

No es sorpresa para nadie, pero el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros ha rechazo los más de 80 millones de dólares en ayuda humanitaria internacional. Al límite, con presiones internacionales nunca antes vistas en la historia del chavismo, un Maduro desafiante ha dicho este lunes 04/02 que "no somos mendigos de nadie" y se negó rotundamente a que ingresen al país caribeño el apoyo que brindaron varios países de la región y el mundo. De ahora en más, que ingrese o no la ayuda humanitaria a Venezuela, dependerá únicamente de la "lealtad" (o no), que tenga la fuerza armada militar venezolana al Gobierno de Nicolás, y la fidelidad se medirá entonces en las fronteras con Colombia, tras el primer envío de apoyo internacional impulsado por el presidente interino Juan Guaidó.

