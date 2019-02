Se acercan las elecciones y la unidad peronista se pregunta: ¿Con o sin CFK?

Las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos no quiere votar ni a Cristina Kirchner ni a Mauricio Macri, sino a un candidato "alternativo". Sin embargo, también revelan que, en lo que se refiere a intención de voto, estos serían los dos candidatos que van a la cabeza (y bastante peleados). Alternativa Federal sería el tercer espacio más votado, pero bastante atrás. Los peronistas "no K" aún no lograron imponer a un candidato sobre la famosa grieta y el tiempo se está acabando. Varios proponen unirse al kirchnerismo, pero muchos se oponen de forma contundente.

Unión con CFK

En el día de hoy, 4/2, algunos peronistas llamaron a la unidad de los "alternativos" con Cristina Kirchner para las próximas elecciones. El exjefe de Gabinete Jorge Capitanich lo resumió así: "Si van separados, facilitan todo al oficialismo". Desde esta perspectiva, se podría ganarle a Cambiemos hasta en la primera vuelta electoral.

Agustín Rossi, diputado kirchnerista, también había considerado esta opción. Se trataría de una unión de los principales líderes opositores peronistas. Algunos hasta consideran la participación de varios candidatos en las PASO, como podrían ser Cristina Kirchner, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, entre otros.

Juan Manzur, por su parte, también se unió a este grupo. Sin embargo, el gobernador de Tucumán (a diferencia de figuras como Capitanich y Rossi) ya había mostrado cierta distancia con el kirchnerismo y un acercamiento hacia el peronismo alternativo.

Manzur, en un comunicado emitido este lunes (4/2) por el Partido Justicialista, reivindicó la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. El gobernador, presidente partidario del PJ, pide la unidad del peronismo. Además, critica a los que busquen cargos en las elecciones por fuera del partido. "Trabajan para Cambiemos", sentenció.

Luego de tildar de "desastroso" al Gobierno Nacional, Manzur agregó: "Hoy me doy cuenta del rol central que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de un gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende la importancia de la unidad de nuestro espacio político".

Unión sin CFK

También este lunes 4/2, el senador Miguel Ángel Pichetto (que ya lanzó su precandidatura presidencial) dijo que no participará de un espacio en el que se "piense junto" a CFK. Según él, la exclusión de Unidad Ciudadana del frente alternativo estuvo pautada "desde el primer minuto. Eso fue lo que nos agrupó, lo que nos convocó, además de la mala praxis y la mala política del gobierno de Mauricio Macri”, dijo a la prensa.

Entre el grupo de los que se niegan, también están Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta) y Sergio Massa, líder del Frente Renovador (la tercera fuerza de las últimas elecciones presidenciales).

Uno de los problemas de Alternativa Federal puede que sea la ausencia (o la cantidad) de posibles candidatos. Varios de los miembros del espacio dejaron claras sus aspiraciones presidenciales: El mencionado Pichetto, el excandidato Sergio Massa, el gobernador Juan Manuel Urtubey, entre otros.

Sin embargo, hay uno de los hombres peronistas que se viene imponiendo en los medios en el último tiempo: Roberto Lavagna. Muchos lo definen como el candidato que reúne todas las características necesarias para la gestión que se viene y para lograr la unidad que todos desean. Sin embargo, tampoco está claro si será, finalmente, candidato presidencial. Este lunes 4/2, La Nación publicó en su tapa una nota sobre Lavagna, en la que se lo define como "la primera opción de las grandes firmas" y que también "suma respaldo entre las pymes".

Cumbre en Mar del Plata

También este lunes, 4/2, hubo una reunión entre los miembros de Alternativa Federal en Mar del Plata. Se trata de la primera cumbre del año. Lavagna no estuvo presente, pero si los principales referentes del espacio (el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Pichetto y Massa) y un puñado de gobernadores peronistas. Urtubey tuvo que retirarse antes de que el acto comenzara para asistir a una urgencia en Salta (posibles inundaciones por la crecida del río Pilcomayo).

En el acto que realizaron en la ciudad bonaerense, Sergio Massa dijo: "Aunque estemos peleados, aunque pensemos distinto, aunque tengamos diferencias, hoy tenemos la posibilidad de construir esa nueva mayoría que se anime a llamar a un gran acuerdo por la Argentina".

Por supuesto, la ocasión se aprovechó para criticar fuertemente la gestión de Mauricio Macri: "Fracasó en su lucha contra la inflación, fracasó contra la pobreza, fracasó en unir a los argentinos, fracasó en cuidar a trabajadores y pymes porque puso todo el tiempo el centro en mirar para afuera", dijo Massa.

Y completó: "Pongámonos de pie frente a un gobierno que nos pone de rodillas. Digamósle que vamos a un gobierno más justo. Pongamos de pie a la Argentina para terminar el 10 de diciembre con un gobierno que nos puso de rodillas".

Miguel Ángel Pichetto, por su parte, reafirmó la distancia de Alternativa Federal con Cristina Kirchner y dijo que este es un espacio "que no tiene nada que ver con el pasado y que proyecta para el presente y el futuro un cambio para la Argentina".

Sin embargo y a pesar del discurso, el espacio del peronismo alternativo tiene que actuar rápido si no quiere quedarse afuera de la grieta (como le pasó a Massa en 2015). El candidato aún no se define, los meses corren y el tiempo se acorta. El electorado quiere un cambio y una tercera opción pero, si Alternativa Federal no se lo sabe dar, volverá a votar al "menos peor" en un balotaje entre Cambiemos y el kirchnerismo.