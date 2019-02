De La Rioja a Río Negro, la re-reelección recorre nuevo territorio

A días del vencimiento del plazo para oficializar las listas de postulantes a la gobernación de Río Negro (15 de febrero), la posible presentación del actual mandatario Alberto Weretilneck para un nuevo mandato provocó revuelo político y judicial en la provincia patagónica, similar a lo ocurrido en La Rioja.

Weretilneck asumió como vice de Carlos Soria en diciembre de 2011 y se hizo cargo del Ejecutivo tras su muerte en enero de 2012 (fue asesinado de un disparo por su esposa, Susana Freydoz) mientras que en 2015 se postuló a gobernador y ganó.

El mandatario provincial sostiene que su candidatura de este año sería su primera reelección como gobernador, porque en 2011 fue vice, mientras que la oposición advirtió que sería la tercera postulación y, por lo tanto, está prohibida por la Constitución provincial.

De muy buena relación con la Casa Rosada, el gobernador aspira a un nuevo mandato y esta tarde se lanzará con una de sus ministras, Arabela Carreras, como vice. "Estamos convencidos que la mujer debe estar en un plano de igualdad, con el merecido protagonismo en los más altos cargos institucionales del Gobierno", publicó el mandatario en su muro de 'Facebook' al anunciar a su vice para los comicios del próximo 7 de abril.

Al respecto, la flamante postulante también se expresó en sus redes sociales: "Qué gran honor y gusto esta propuesta, gracias gobernador Weretilneck y querido (vicegobernador) Pedro (Pesatti), y muchas gracias a la militancia y dirigencia de este joven y pujante partido Juntos Somos Río Negro".

La oposición, sin embargo, cree que el gobernador está forzando la interpretación de la norma, por lo que avisó que recurrirá a la Justicia, incluso hasta llegar a la Corte Suprema, para impedir que se presente.

El rionegrino mantiene fluidas relaciones con el gobierno de Mauricio Macri, así y todo, Elisa Carrió también anticipó que impugnará su intento de reelección, al igual que lo hará el peronismo.

Además, tiene un disputa en el plano interno. Ayer, el ex secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, impugnó en la junta electoral la candidatura porque "se encuentra inhabilitado por el artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Río Negro", argumentó.

Rulli, miembro de la Mesa Ejecutiva de Juntos Somos Río Negro, llevó el escrito este lunes una vez que se presentó la lista que lleva al mandatario como candidato a gobernador. Según afirmó, no comparte la idea de "violar" la Constitución ni la premisa de "ganar a cualquier costo".

En este sentido, el propio Weretilneck afirmó: "Estamos convencidos que el artículo no nos involucra. No nos prohibe. Porque no se da ninguna de las dos condiciones que plantea el artículo: dos veces electo gobernador o dos veces electo vicegobernador, que no es mi caso", dijo en diálogo con el diario local Río Negro.

Más allá de la polémica, la fórmula Weretilneck-Carreras se presentará hoy, a las 20, en la ciudad de Cipolletti, en el marco de un acto en el que compartirán escenario con los 46 candidatos a legisladores. El mandatario y la ministra de Turismo serán los únicos oradores.

Según informó el diario 'Río Negro', no se prevé masividad, sino una primera difusión de los rostros que integrarán la propuesta para las elecciones del 7 de abril.

Por eso el gobernador aclara que no es un lanzamiento de campaña, sino una presentación pública de todos los candidatos. "La idea es lanzar la campaña durante marzo. Una campaña corta, esencialmente mostrando hacia atrás todo lo que hicimos, el presente que tenemos y lo que proponemos hacia adelante", agregó.

"Sentimos que este Río Negro de hoy no quiere ser cambiado, no quiere ser puesto en riesgo. No queremos que se paralice o retroceda la provincia. Y uno observa que Juntos da este tipo de garantías. Garantías de lo actual, defensa de la provincia y seguir creciendo. Esto es lo que nos entusiasma a seguir por la candidatura", afirmó el mandatario.

Este domingo, el intendente de General Roca y presidente del PJ rionegrino, Martín Soria, dio a conocer su candidatura a gobernador que tendrá a la senadora Magdalena Odarda (ex Coalición Cívica) como vice. Odarda dijo que su fuerza, RIO, "es un frente amplio plural y diverso conformado por más de 30 agrupaciones políticas, gremios, sectores empresarios, organizaciones sociales y ONG de oposición a las políticas de Macri".

Por su lado, en Cambiemos hay pugna entre el macrista Sergio Wisky y la radical Lorena Matzen para encabezar la fórmula.