Viene el FMI y hay que explicar la compra de dólares de Dujovne-Sandleris

En pocos días estará llegando a la Argentina la tercera misión de funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar los números de la administración Macri pactados en el segundo acuerdo con el organismo, en 2018. Si todo marcha bien, a los ojos del Fondo, tendría que liberarse en marzo un pago de US$ 7.000 millones de los US$ 56.300 millones del préstamo stand by realizado en junio pasado, tras el fracaso del primer acuerdo por US$ 50.000 millones.

Además de controlar los números del acuerdo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, deberán defender ante el organismo de crédito internacional la compra diaria de dólares que viene haciendo el BCRA para mantener a la divisa sobre el piso de la banda de flotación acordada con el Fondo y que restringió su intervención –en el acuerdo de junio- a la compra diaria de un máximo de US$ 150 millones.

Hasta ahora el Central compró por US$ 50 millones y ayer (42/2) lo hizo por US$ 75 millones. Sin embargo, no logró evitar la caída del billete verde.

Sandleris-Dujovne deben argumentar que la compra de divisas no provocará un incumplimiento de las metas inflacionarias y de base monetaria que se comprometieron a respetar con el FMI en septiembre pasado.

En ese entendimiento, el Central fue limitado a una compra máxima diaria de US$ 150 millones para mantener al dólar en la banda cambiaria, aunque para las autoridades del Fondo era preferible la libre flotación, esperando que la cotización siga en alza.

El encargado del caso argentino en el FMI, Roberto Cardarelli y su equipo técnico que arribará al país en las próximas semanas deberían aprobar las compras de dólares por parte del BCRA como una solución provisoria.

Este año, Cardarelli seguiría de cerca la política fiscal y monetaria. En el primero de los casos, algunos analistas estiman que el gobierno no podría llegar al déficit cero este año. Un reciente estudio del IARAF calcula que podrían faltar $142.808 millones por el mal comportamiento de los impuestos relacionados con el trabajo.

En cuanto a la política cambiaria y monetaria, el Central buscará que el FMI apoye las compras diarias de dólares y la estrategia de reducción de tasas de interés que bajaron del 70% en octubre al 50% anual.