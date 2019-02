Calor en el fin del mundo: Tierra del Fuego sufrió 30º, pero mañana (6/2) volvería a los 10º

Ayer (4/2) se dio a conocer la noticia de que los glaciares del Himalaya, la tercera masa de hielo más grande del mundo, se encuentran en estado crítico: En el mejor de los casos, dos tercios del hielo desaparecerían antes del 2100. El caliento global, generado por los gases de infecto invernadero (responsabilidad del hombre), hizo que la temperatura media global aumentara un grado respecto a los niveles preindustriales.

Por este motivo, las temperaturas extremas azotan el hemisferio norte y el sur, con un frío récord en el Medio Oeste estadounidense, que provocó 21 muerte, e incendios en Australia con temperaturas de casi 50º C. Sin embargo, en Argentina todo parece invertido: El norte se congela y en el sur hay olas de calor sin precedentes.

La provincia de Tierra del Fuego, "el fin del mundo", rompió en estos días un récord histórico por sus temperaturas, con 30,8º C en la ciudad de Río Grande y 28º C grados en Ushuaia. Por este motivo, el gobierno provincial restringió la asistencia de empleados públicos a las distintas dependencias del Estado para la jornada laboral de hoy (5/2).

La medida se debe a las “temperaturas récord y extraordinarias que desde el día de ayer vive la provincia y que se pronostican se mantendrán hasta hoy”. Según agregó un comunicado oficial, “las particulares condiciones edilicias de las dependencias públicas fueguinas (preparadas para ser calefaccionadas y no para enfriarse) no permiten templar los ambientes acorde a éste inusual clima”.

Los usuarios de las redes se indignaron porque quieren que la misma medida se aplique en otros lugares del país, pero muchos respondieron que la misma vara no puede aplicarse para medir todos los casos. La temperatura promedio de verano en la provincia austral es de 18º C. Muchas oficinas no tienen aire acondicionado o ventilación suficiente para afrontar los 30º C.

Para mañana (6/2), se espera que la temperatura de Tierra del Fuego vuelva a números regulares: Alrededor de los 10º C.

Por otro lado, nevó en Jujuy en pleno verano. Particularmente, fueron las localidades de Catua y Mina Pirquitas las que se tiñeron de blanco luego de una ferte tormenta. Las temperaturas de la provincia del noroeste argentino rondaron entre los 5 y los 10 grados. En Mina Pirquitas, situada al noroeste de la provincia, la sensación térmica llegó a los 3 grados.

El caso de Jujuy sería más "normal" que lo que ocurre en la Patagonia, ya que la altura de estas ciudades con respecto al nivel del mar facilitan el frío.