Disturbios durante una marcha en favor a Maduro (y no de venezolanos)

Argentina da para todo, y como si el país no tuviera sufiente, ahora Organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles y de Derechos Humanos marcharon en apoyo al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. La marcha se realizó hoy 05/02 y terminó con enfrentamientos con la policía.

La manifestación fue desde la Facultad de Derecho hasta la Embajada de EEUU, país que se encuentra en disputa con el chavista. Pasadas las 17 hs, un grupo se enfrentó con la policía. Hubo corridas y la avenida Figueora Alcorta estuvo cortada.

Según los testigos presentes en lugar, los incidentes se produjeron cuando una columna de Quebracho avanzó por Figueroa Alcorta hasta quedar cara a a cara con efectivos de infantería de la Policía de la Ciudad. En el medio del enfrentamiento, varios autos que transitaban por la zona quedaron atrapados en medio de una catarata de piedras que arrojaron los manifestantes que apoyaron a Nicolás Maduro.

El Frente Patria Grande fue una de las organizaciones sociales que convocó y participó de la marcha. "Contra la prepotencia norteamericana en Latinoamérica, por la paz y el diálogo en Venezuela", fue el eslogan con el que difundieron la movilización.

Juan Grabois participó de la protesta y minutos antes del enfrentamiento con la Policía utilizó su cuenta de Twitter para hacer una comparación respecto a la participación que está teniendo el gobierno de Donald Trump en relación a la crisis de Venezuela.

"EEUU quiso derrocar a Al Assad en Siria porque era un dictador y violaba los derechos humanos. Entonces, provocó una guerra civil apoyando a un bando contra otro. Resultados: 500 mil muertos, 2 millones de heridos, 13 millones de desplazados. No queremos eso en Latinoamérica", escribió el dirigente social.

Y hablando de redes, por supuesto que explotaron en ira y rechazo a los manifestantes, ya que muchos no podían entender como es que en Buenos Aires se corte una calle (Figueroa Alcorta) en apoyo a la severa crisis venezuela que ha traido como consecuencia un aproximado de 130 mil venezolanos residiendo en la Argentina.

Andando en bicicleta, se me cruza un hippie-con-termo-bajo-el-brazo con la bandera de Venezuela colgada, yendo en dirección a la Facultad de Derecho. Este país no tiene arreglo.

Grabois se mete en la facultad de derecho, en un shoping, un canal de TV no tiene limite y habla de democracia

"Estamos acá para hacerle llegar a los EE.UU nuestro repudio" dice un primate con la remera del Che en la facultad de derecho. Si, claro, justo ustedes que no sacan ni el 4% de los votos. Mi gato pidiéndome comida tiene mas peso y representatividad que ustedes

Los pelotudos de Quebracho q están rompiendo las pelotas en la facultad de derecho ahí en Figueroa alcorta, x q no van a hacerle el aguante a maduro en Venezuela y nos dejan de romper las bolas aca... no les tiren gas q sale caro, en el hidrante agua y jabón no queda ni el loro. pic.twitter.com/VRgnylFeIz