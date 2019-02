Mala noticia para el Real de Solari: Messi vuelve y será titular en el ‘Barsa’

El delantero argentino Lionel Messi se entrenó este martes (05/02) con normalidad y será de la partida en el clásico de mañana entre Barcelona y Real Madrid, dirigido por Santiago Solari, en una nueva edición del Superclásico español válido esta vez por la primera semifinal de la Copa del Rey. La presencia de Messi estuvo en duda luego de sufrir una contractura en el aductor que se produjo en el último partido de Liga ante el Valencia, y estará disponible para medirse este miércoles (05/02) al conjunto blanco. En la conferencia de prensa previa a este clásico, el técnico del conjunto ‘merengue’, el argentino Santiago Solari, lanzó una crítica al diseño del calendario de esta competencia que penaliza a su equipo con menos descanso entre partidos. Solari no quiso encender la polémica en las horas previas al choque copero. Sólo entró en juego, de manera consciente, cuando le preguntaron por el diseño del calendario de partidos que supone que el Real Madrid tenga un día menos de descanso que el Barça. “Cuanto menos, es curioso. Pero nosotros no confeccionamos el calendario y es Laliga quien debe explicarlo. Nosotros debemos ir (a Barcelona) y jugar”. También en la última pregunta de su comparecencia insistieron con el asunto: “Esperemos que no”, contestó el entrenador merengue. Solari estuvo elegante cuando le preguntaron por los problemas físicos de Leo Messi y las dudas que existían sobre su participación en el partido. “En el fútbol, siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos”, sentenció al respecto, para añadir que “en absoluto me inquieta” que se generara esta incógnita sobre la presencia de Messi.

