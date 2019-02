Video: "Señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca"

"Mire señor Guaidó usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted, no sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros o aun cuarto de donde está a usted y se escucha cuando pega, no tiene la más mínima idea de lo que eso significa". Así, el presidente de Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) y segundo al mando de eses país, Diosdado Cabello, tiró una nueva amenaza al presidente interino Juan Guaidó.

Cabello aseguró que en conversación privada con Guaidó, en reunión que supuestamente se habría llevado a cabo el pasado 22 de enero en el Hotel Lido de Caracas, le advirtió que el chavismo estaba dispuesto a todo con tal de defender la “revolución” y su permanencia en el poder. Y además loo tildó de "coco seco".

“Yo me reuní con el ‘autoproclamado’. Es un ‘coco seco’. Le pregunté hasta dónde estaba dispuesto a llegar, porque nosotros sí estamos dispuestos. Le dije ‘señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca'”, contó Diosdado en su discurso ante la ANC chavista.

“Así como el pueblo salió el 2 de febrero a celebrar la revolución, nos van a ver en la calle movilizados, moralizados y listos para el combate”, agregó.

Explicó que “quien se atreva intentar atropellar a la patria” tendrá una respuesta “contundente”. “No nos va a importar absolutamente nada”, añadió.