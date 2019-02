Nadie quiere quedarse pegado: A pesar de los esfuerzos de Macri, los radicales le dan la espalda

Fuera del área metropolitana, el radicalismo fue un fuerte impulso para Cambiemos en las últimas elecciones. En 2015, el Pro tenía la cara de Mauricio Macri y algunos referentes en la capital, pero no una estructura a nivel nacional. El radicalismo, que no tenía un líder con chances de convertirse el presidente, se la dio. De esta manera, en las provincias de la Argentina, la mayoría de los representantes de Cambiemos son radicales y no del Pro.

Sin embargo, la alianza entre el Pro, la UCR, y la Coalición Cívica funcionó muy bien en campaña, pero comenzó a mostrar fisuras una vez en el poder. Ahora, más que nunca, queda en evidencia la fractura entre el macrismo y los radicales. El caso del partido liderado por Elisa "Lilita" Carrió merece un capítulo aparte: Ella asegura apostar a la unión en tiempos de campaña, pero en varias ocasiones se mostró en contra de medidas o ideas de miembros del Pro.

En la Argentina, hay tres gobernadores radicales: Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy). El primero fue electo en 2017, por lo que no hay una renovación del Ejecutivo en esa provincia. El segundo, Cornejo, ya decidió separarse de Macri en la boleta electoral y someterse al voto popular en una fecha diferente. Y todo esto a pesar de los intentos de Macri para que no desdoblaran, que incluso culmiraron en una reunión en Villa La Angostura. La fractura en Cambiemos no está oficializada, pero es evidente.

La única provincia actualmente radical que falta definir la fecha de sus elecciones provinciales es Jujuy. Aparentemente, el gobernador Gerardo Morales tenía la intención de desdoblar y desde el Gobierno nacional se lo habían permitido. Sin embargo, parece que hubo un cambio de opinión en la Casa Rosada y actualmente Morales se encuentra negociando si puede realizarlas antes que las nacionales. La definición se daría a conocer, a más tardar, este fin de semana.

La verdad es que la decisión de los gobernadores de separarse de Mauricio Macri es bastante prudente. Según las encuestadoras, la imagen del Presidente viene en deterioro y su intención de voto, en caída. El primer semestre del 2018 fue bueno para el mandatario del Pro, pero la corrida cambiara y el afianzamiento de la crisis económica acompañada por un aumento del desempleo, la pobreza y la inflación hicieron lo suyo: El segundo semestre fue malo.

Con el impulso del G-20, dio la impresión de que el Gobierno nacional tendría más chances de enfrentarse a un rival fácil en las elecciones. Diciembre fue bueno y las encuestas midieron una mejora en la imagen presidencial. Sin embargo, las causas de la misma no eran genuinas y, en enero, los cortes y tarifazos hicieron que la cumbre del G-20 quedara en el olvido.

De hecho, la única chance de Macri reposa sobre la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, una figura tan rechazada que podría posibilitar la reelección del actual Presidente. Por el momento, las encuestas muestran un electorado bastante polarizado entre la expresidenta y el actual mandatario. Sin embargo, ambos son fuertemente rechazados y muchos sostienen que votarían una tercera opción.

La mala noticia para estos electores (pero buena para Macri) es que la "alternativa" no aparece. El peronismo "no K" no logra definir a un líder que sobrepase la grieta por lo que, por el momento, no quedan otras opciones para los ciudadanos más que elegir al "menos peor" o dejar que el voto quede perdido en un candidato sin chances.

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta sí se quedaron pegados a Macri. La primera tenía la intención de desdoblar, ya que por sí sola mide bien pero, en compañía del Presidente, podría quedarse afuera de la gobernación. Sin embargo, Nación no lo permitió y ahora Macri tendrá el impulso de la gobernadora en un distrito clave, como es la provincia de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad, el riesgo es menor: Se trata de la cuna del Pro, donde los globos amarillos vienen triunfando pase lo que pase.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires comenzó el año electoral con la pérdida del desdoblamiento y ahora, aparentemente, puso a sus intendentes a realizar una campaña en contra de las PASO. Una causa perdida, ya que debe modificarse la Ley Electoral para que estas desaparezcan. El motivo: En el entorno de la gobernadora creen que puede perder las primarias y temen que una derrota en agosto los lleve a perder en los comicios de octubre.

Marcos Peña se fue de vacaciones la semana pasada, luego de cerrar las negociaciones con Vidal y Larreta para definir la elección unificada en la Nación, la Ciudad y la provincia. Sin embargo, los radicales quedaron sueltos: Ahora Cornejo se cortó solo y Morales negocia.