Lifschitz le despeja el camino a Lavagna corriendo a Massa

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, insistió en que Cristina Fernández y su sector político deberían estar fuera de un proyecto alternativo y aseveró que quien encabece esta opción electoral "debe ser una figura que simbolice ese espacio amplio de unidad", e incluso descartó para ese lugar a Sergio Massa, a Ricardo Alfonsín y hasta a sí mismo. "Tenemos una pertenencia muy definida a un sector", argumentó.

Según publicó esta mañana el diario 'La Capital', Lifschitz dijo que se encuentra abocado a "renovar el concepto de progresismo y recuperar un espacio que se fue diluyendo".

"Un sector de la sociedad está buscando alternativas. Y una de esas alternativas podemos ofrecerla desde nuestro espacio político", indicó, además de llamar a "romper la polarización", ya que la sociedad se encuentra "discutiendo sobre proyectos que ya mostraron su fracaso o al menos sus limitaciones para resolver los problemas estructurales de la Argentina", en obvia referencia al kirchnerismo y el actual gobierno de Cambiemos.

El ex presidente Eduardo Duhalde y el gobernador de Santa Fe se reunieron en Buenos Aires para hablar de Lavagna y aunar esfuerzos en el armado de la estructura. Ambos consideran que para confirmar públicamente su candidatura, el economista necesita tener una garantía, es decir, dirigentes de peso que lo respalden y el compromiso de apoyarlo hasta el final.

Sin embargo, por el momento, el espacio que parece más compatible con el perfil de Lavagna es Alternativa Federal, a quienes Lifschitz le marca las limitaciones. ¿Por qué?

Pues, justamente por Cristina. Como sostiene Joaquín Morales Solá en diario 'La Nación' esta mañana, mientras Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto tienen posiciones definitivas sobre Cristina, la disidencia de Sergio Massa, que habla vagamente de los fracasos del pasado, pero que, al mismo tiempo, trata de seducir al electorado de Cristina, no estaría tan clara.

"Tenía razón, entonces, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández cuando hace poco dijo en un reportaje a LA NACION que había muchas ideas en común entre Cristina y Massa. Jorge Lanata le recordó a Massa en un reportaje radial, el lunes pasado, aquella frase de Fernández. Massa no la desmintió, como tampoco cerró la puerta a una posible alianza con Cristina. Sobrevoló la idea de no acordar con ella, se acercó y se alejó, pero no dijo categóricamente que sí ni que no. Urtubey aclaró luego que la estrategia de no pactar con Cristina es una política consensuada y decidida por todo el peronismo alternativo. Nadie sabe si Massa comparte esa posición", analizó el periodista.

Y contintuó: "Massa dice que no se ve con Cristina desde hace nueve años. Es cierto. Pero se reúne muy seguido con Máximo, el hijo político de la expresidenta y la extensión de su mano y de sus oídos".

Por su puesto, Lifschitz es tajante con Cristina: Aunque coincidimos en muchas cosas, no comparto esa opinión. Un frente antiCambiemos o antiMacri no debería incluir todo el espectro político, no debería incluir el kirchnerismo. Lo que yo pretendo es construir una alternativa superadora al kirchnerismo y superadora a Cambiemos. Esto naturalmente excluye al kirchnerismo duro y el PRO duro", dijo en referencia a la opinión de Victoria Donda acerca de un gran frente de unidad que incluya a Cristina.

Dijo además que Massa "no es una alternativa posible o viable. Representa a un sector del peronismo, lo mismo que Urtubey: tienen una representación acotada y nosotros tenemos que construir un proyecto que salga de los límites del peronismo o incluso del progresismo. Quien encarne esa propuesta debe ser una figura que simbolice ese espacio amplio de unidad. No puede ser Massa y tal vez tampoco pueda ser yo o Ricardo Alfonsín, que tenemos una pertenencia muy definida a un sector". "Lo que debemos construir primero es un proyecto alternativo", resaltó.

También dejó fuera de la "tercera alternativa" al PJ santafesino. "Eso es distinto, las realidades provinciales tienen otra lógica que lo nacional. Nosotros vamos a competir con el peronismo en Santa Fe".

Por su parte, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se expresaron a favor de darle la bienvenida a Lavagna en el espacio, pero aclararon que si quiere entrar tendrá que jugar la interna, algo que el ex funcionario ya dejó trascender que no quiere hacer.

"Me gustan los movimientos que se están haciendo alrededor de Lavagna", aseguró esta semana la líder del GEN, Margarita Stolbizer, a quien el gobernador santafesino ya le presentó la propuesta del economista.

Stolbizer y Lifschitz habían comenzado a construir un frente progresista el año pasado, pero el proyecto Lavagna puso en stand by esa iniciativa: ambos saben que se necesita más para poder conformar una alternativa electoral con chances, lo que aún no tienen en claro es si eso se podrá materializar alrededor del ex ministro.

El tercer socio en ese emprendimiento es el radical Ricardo Alfonsín, quien "le sugirió a Lifschitz el nombre de Lavagna" antes de la reunión en Cariló, y también respalda la propuesta.

Se espera que el ex ministro siga con un perfil bajo mientras se acomodan las piezas y la campaña de reclutamiento arroja sus resultados.