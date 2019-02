Advierten que es "inconstitucional" la resolución por la que más jubilados pagarán Ganancias

El Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dijo este miércoles (06/02) que la decisión de la ANSeS sobre el nuevo esquema de cálculo de retención del Impuesto a las Ganancias por CUIL, que fue primicia de Urgente24 el pasado 26 de enero, "es inconstitucional" y adelantó que recurrirán a la Justicia. "El haber jubilatorio es un sueldo diferido; es decir que si a esas personas ya le descontaron ganancias como trabajador activo, se está haciendo una doble imposición", aseguró.

Recordemos que con este nuevo cálculo, a aquellos jubilados que perciban al menos dos beneficios previsionales (por ejemplo, jubilación y pensión) se les aplicará un nuevo esquema de cálculo de retención del Impuesto a las Ganancias cuando su ingreso total –por la sumatoria de haberes– supere en enero los 55.854 pesos. Este nuevo cálculo de la retención del tributo afectará a más beneficiarios del sistema de previsión en 2019.



"Nuestro sistema político institucional tiene un empecinamiento en el despropósito; a mi criterio, ya aplicar ganancias sobre sueldos es incorrecto, y sobre los haberes jubilatorios es una exageración", enfatizó Semino en declaraciones a radiales.



El defensor de la tercera edad recordó que en el caso Blanco, resuelto a fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia le dijo claramente a la ANSeS que "con resoluciones no puede modificar criterios legales".



"Nosotros vamos a hacer el requerimiento judicial, pero van a pasar meses, y desgraciadamente mientras esto se resuelva, si ocurre algún día, se le va a seguir injustamente descontando a los trabajadores jubilados", se lamentó Semino.



Por su parte, el abogado previsional Miguel Fernández Pastor recordó que en 2015 unos 117.000 jubilados pagaban Ganancias y que esa cifra llega hoy casi a 273.000. "Con este cambio se sumarán otras 50.000 y podría incrementarse más a partir de marzo cuando se aplique la actualización prevista en los haberes previsionales", advirtió.



El experto recordó que una de las promesas en campaña del presidente Mauricio Macri fue precisamente que ningún trabajador pagaría el impuesto.



"Lamentablemente es otra promesa incumplida, otra de las tantas. Forma parte de una política constante de este gobierno: ajustar sobre los sectores más débiles. Sacan plata al sistema de seguridad social para enviarlo al sistema financiero", concluyó.



En medio de las críticas, el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, salió a justificar la decisión. "Lo que hicimos es ser más justos. Si un jubilado tiene dos beneficios y otro no, pusimos a todos en igualdad de condiciones", sostuvo.



El funcionario explicó que el organismo no hace más que aplicar lo que dice la ley. "Nosotros no definimos quién debe pagar", dijo y recordó que antes que asuma el gobierno de Cambiemos había muchos trabajadores pasivos que tributaban. "Nosotros achicamos la cantidad de jubilados que pagan ganancias", concluyó.