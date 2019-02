A un año de la muerte de Pérez Volpin, ni el poder de Clarín destraba la causa

"La causa está elevada a juicio y lista para fijar fecha. Una medida del endoscopista retrasó el inicio. Hoy no tenemos certezas sobre la fecha porque tampoco sabemos cuándo se va a iniciar la junta médica, que en mi opinión busca dilatar el inicio del juicio", expresó este miércoles (06/02) el abogado Diego Pirota desde la Sala de Periodistas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó un homenaje a Débora Pérez Volpin al cumplirse un año de su muerte.



El inicio del juicio contra la anestesista Nélida Puente y el endoscopista Ariel Bialolenkier se demora. Ambos están acusados de homicidio culposo por las irregularidades detectadas durante el procedimiento médico en el que la legisladora perdió la vida, aunque una medida interpuesta por sus defensas retrasó el comienzo del litigio.



El Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 aceptó un pedido de Bialolenkier de realizar una junta médica que investigue -nuevamente- las razones del fallecimiento de Pérez Volpin con el objetivo de recolectar pruebas a su favor. Del procedimiento, que aún no comenzó, también participará la defensa de la anestesista. Hasta que este proceso no culmine no se fijará una fecha de inicio del juicio.



La defensa que representa a la querella (la familia de Débora), encabezada por el abogado Diego Pirota, planteó que la medida es "innecesaria" y solicitó puntos de pericia que le fueron negados. "Podemos seguir el avance de la junta médica, pero sin proponer absolutamente nada", expresó a TN.com.ar el letrado. Y agregó: "Mi objetivo ahora es evitar que se llegue a conclusiones disparatadas".



Lo que sostiene la defensa del endoscopista es que la muerte de Débora se debió a un reflejo vasovagal, una disminución repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que se da habitualmente como reacción ante un desencadenante de estrés. Sin embargo el abogado de la periodista rechaza esta hipótesis.



"Los profesionales de la salud consultados dicen que lo que le ocurrió a Débora nada tiene que ver con esta patología. Lo único que hace (por la medida) es que se pierda tiempo. Ya se lo habían pedido al fiscal, al juez y a la cámara. Les respondieron que era innecesario. Pero el tribunal sí aceptó su pedido. Me preocupa que la junta diga una barbaridad, trate de sembrar dudas, cuando la autopsia ya determinó que ambos son culpables", enfatizó Pirota.



El 19 de septiembre de 2018, el juez Carlos Bruniard cerró la instrucción y dispuso juzgar por "homicidio culposo en grado de coautores" a Bialolenkier y a Puente. Al primero lo culpó de provocar la lesión por la que murió Débora, a partir de las conclusiones obtenidas del Cuerpo Médico Forense. "Como consecuencia de un incorrecto manejo del equipo a su cargo, el imputado produjo una lesión de tipo instrumental endoscópico en la vía digestiva de la paciente que generó el paso de aire a presión en la zona del tórax -lo que no advirtió ni trató a tiempo oportuno- provocando un barotrauma que derivó en una congestión y edema pulmonar que llevó a la falla cardiaca final", escribió en la resolución.



En cuanto a Puente, sostuvo que la anestesista "advirtió tardíamente el cuadro que presentaba Pérez Volpin y dicha demora y su posterior desempeño contribuyó al desenlace final". En este marco, el juez aseguró que la médica "no obró con la diligencia que le era exigible en su rol de médica anestesióloga, esto es tanto en lo que hace a su deber de vigilancia continua del estado de la paciente a lo largo del procedimiento como así también frente a la emergencia desatada".



Ahora el Tribunal entendió que debía dar lugar a la petición del endoscopista, por lo que se deberá esperar un poco más para el inicio del litigio.



Si bien el tribunal N° 8 está compuesto por tres jueces, será el magistrado Javier Anzoategui quien lleve adelante el proceso ya que se trata de un litigio que no supera la escala legal necesaria para que todos los integrantes del mismo estén presentes.

Ante esta situación surgen algunas inquietudes. Por ejemplo, cómo Clarín, con todo su poder, no pudo destrabar el caso por la muerte de la periodista del Grupo. ¿Acaso los médicos y el Sanatorio cuentan con una arquitectura legal más eficiente? ¿O es que el multimedio no se jugó a fondo y dejó solos a los compañeros y la familia de la colega?

# Homenaje en la Legislatura

La Legislatura porteña le rindió homenaje a Pérez Volpin, quien supo ser parte de la misma por unos meses. La sala de periodistas Mariano Moreno se llenó de familiares, amigos, compañeros de trabajo y funcionarios.



“La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en homenaje a la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin. 30 de diciembre de 1967. 8 de febrero de 2018“, dice la placa que presentaron y quedará en el lugar.

"EXTRAÑAMOS MUCHO SU VOZ"

A un año de la muerte de Débora Pérez Volpin, su pareja "Quique" Sacco y Martín Lousteau la recordaron con un emotivo mensaje. https://t.co/X2XeDbvuZo pic.twitter.com/y33anfuzPM — Clarín (@clarincom) 6 de febrero de 2019



“Era una persona extraordinaria, dulce, muy cariñosa, familiera. Lo mejor se puede decir de ella”, contó su primo, Norberto Volpin, en la puerta de la Legislatura, en diálogo con Clarín. “Con Débora compartimos muchas cosas. Ella siempre me decía: ‘Mi primer trabajo fue con vos’. Armábamos fiestas infantiles. Usábamos micrófono, así que yo le decía que el primer micrófono laboral lo usó conmigo”, agregó su prima, Gabriela Volpin.



Enrique Sacco, pareja de Débora, fue uno de los oradores, junto al titular del bloque Evolución al que pertenecía la periodista, Martín Lousteau, la presidenta del bloque, Inés Gorbea, y el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad, Francisco Quintana.

Lousteau se quebró durante el homenaje: "Hace un año que falta Débora. Falta su integridad, su convicción, su sensibilidad. Le falta a Agustín, a Luna, a Martita, a Quique, a Marcelo, a Martita... a esta Legislatura".

