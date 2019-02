Casi 6.000 reporteros gráficos de 77 países participaron del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por la agencia de información Rossiya Segodnya, y el apoyo de Russian Photo, el portal Photo-study.ru, Escuela de Artes Visuales, Academia de Fotografía, el portal YOung JOurnalists, la revista Contrastes, la revista Fotoargenta, el portal All About Photo, la revista Cuartoscuro, Delhi Photography Club y el foro internacional PhotON.

El Gran Premio lo ganó la serie de la fotógrafa rusa, Aliona Kochetkova, titulada "Historia de mi enfermedad", un documento sobre su lucha dramática contra el cáncer.

Ella recuerda: "La palabra "cáncer" es ampliamente conocida, la gente le tiene miedo, aunque apenas se imaginan qué tipo de enfermedad es. Cuando me dieron ese diagnóstico, tampoco sabía nada al respecto y no podía imaginarme el camino que tenía que seguir, desde el miedo por mi vida hasta la esperanza de recuperación."

"Un gotero de hilo delgado dividió mi vida en un antes y un después. Así comenzó la lucha por la recuperación."

"A mi, como muchos, me atormentaban las preguntas: "¿para qué y por qué me sucedió esto exactamente?" Es imposible encontrar una respuesta definitiva. Es importante no buscar en la fe sólo un medio de curación, sino comprender que la enfermedad es una prueba. Y esta es una parte valiosa de la vida, que enseña muchas cosas y da ímpetu al cambio interno."

"El dolor en los huesos después de la quimioterapia me recordó a las brasas: se inflamó en diferentes partes del cuerpo y fue imposible encontrar una posición cómoda. El insomnio, las náuseas, la opresión en el pecho y el dolor de cabeza aumentan el estrés interno."