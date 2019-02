Otra condena para Lula da Silva: 12 años y 11 meses de prisión

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió otro fuerte revés de la Justicia: fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero.

Cabe recordar que el ex mandatario ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

Esta nueva condena se da en el marco de la causa rerente al sitio de Atibaia. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, de la 13ª Vara Federal de Curitiba, este miércoles (06/02). Lula es acusado de aceptar reformas en el sitio de Atibaia hechas por Odebrecht y OAS, con dinero de propina derivado de contratos de Petrobras, por el valor de un millón de reales, según informa el diario local O'Globo.

En la sentencia, la jueza afirmó que sólo en los cuatro contratos de Petrobras citados en la denuncia la coima dirigida a la dirección de Servicios de Petrobras, cuyo núcleo estaba vinculado al PT, sumó R $ 85,4 millones. Recordó además que el crimen formaba parte de un esquema más amplio, en el que el soborno se había vuelto rutina, cuyo objetivo era garantizar la gobernabilidad y el mantenimiento del PT en el poder.



"El condenado recibió una ventaja indebida como consecuencia del cargo de Presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar como mayor mandatario de la República", escribió la magistrada.

Además de Lula, también fueron condenados en esta acción penal el empresario José Carlos Bumlai y Roberto Teixeira, que es uno de los abogados del ex presidente.



Los delatores de Odebrecht también fueron condenados, aunque ya han hecho un acuerdo de delición premiadas. En la lista de condenados del contratista están el empresario Marcelo Odebrecht, el patriarca de la familia Emilio Odebrecht, los ex ejecutivos Alexandrino Ramos alencar, Carlos Armando Guedes Paschoal y el ex director Emyr Diniz de la Costa Junior.