Dramático: El nene que murió ahogado había sido atropellado por una moto hace 7 meses

Lucas Liyn, el nene de 6 años que murió ahogado este martes (05/02) en la pileta de la colonia del Colegio Lincoln, había sido atropellado hace siete meses atrás y se recuperaba de las lesiones.



El menor, de origen chino, había sido embestido el 9 de julio pasado, cuando estaba por ingresar a uno de los supermercados que tiene su familia en La Plata.



Un video registró el momento en el que la moto que va a toda velocidad por la vereda lo atropella, lo deja tirado y huye. Inmediatamente sus papás lo trasladaron de urgencia al hospital y pudo recuperarse de las lesiones.



La muerte de Lucas se produjo ayer. Según los investigadores, los profesores se dieron cuenta de su ausencia cuando hicieron el recuento durante la merienda, inmediatamente uno de los encargados corrió hasta el natatorio y junto con un guardavidas vieron al nene flotando inconsciente en la pileta olímpica. A pesar del llamado al SAME y las maniobras de reanimación que se le hicieron al nene de cinco años, nada se pudo hacer. Lucas estaba fallecido.



Los investigadores ya imputaron al guardavidas y al coordinador de la colonia que estaban a cargo del cuidado del nene.



En el grupo de Lucas eran 17 nenes. El argumento de la defensa es que a esa hora de la tarde hay una caída del sol que provoca un reflejo en la superficie del agua que dificultó haber visto al chico. La fiscal, Cecilia Corbier, volverá este miércoles a la tarde a la misma hora a la pileta para ver si el efecto del sol a través de los ventanales puede provocar esto.



Fernando Bdair, abogado de la familia, también apuntó al colegio. "Creemos que hubo negligencia", sostuvo, en diálogo con TN. "Ellos expresan que están en regla, que la colonia está habilitada. Veremos. Vamos a ver si existió abandono de persona, si hubo homicidio. Lo que está claro es que el colegio tiene una responsabilidad", agregó.



"Hace tres días que iba a la colonia. Quería ir a aprender a nadar y no quedarse en casa aburrido", contó el padre de Lucas.



"Me llamó la policía y me pidió por favor que fuera pero no me dijeron nada", relató , y prosiguió: "Me siento mal, la colonia no dijo nada". Cuando arribó a la institución le comunicaron sobre el accidente pero no le dejaron ver el cuerpo. "Nos fuimos para ahí pero no sabíamos. Cuando llegamos había muchos policías. No me dejaron ver a mi hijo pero después lo pude ver con mi señora", añadió.



"Lucas le tenía miedo al agua", contó el padre del nene, muy dolido por la muerte de su hijo. También agregó que "pensaba que era una pileta chiquita, no una grande". La parte más profunda del natatorio tiene 3 metros.