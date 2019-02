Los usuarios dicen #ChauNetflix por la serie de Lanata, pero la empresa se lava las manos

En pleno año de elecciones presidenciales, cuando Cristina se muestra a la cabeza de las encuestas (peleando con Mauricio Macri), el periodista Jorge Lanata decide pasarse a la ficción. Muchos creen que se trata de una jugada de Durán Barba: La única esperanza de Macri reside en mostrarse como la única opción contra el kirchnerismo, fuertemente rechazado. Para esto, es clave reforzar la polarización que lo llevó a ganar en 2015, llamada "grieta" por el mismo Jorge Lanata.

De hecho, el programa que conducía el periodista por Clarín (siempre dedicado a evidenciar la corrupción kirchnerista) fue un fuerte impulso para Cambiemos en la última campaña. Ahora, Lanata adopta un nuevo formato: Se trata de una ficción, Codicia, que tendría dos temporadas y vincularía La ruta del dinero K y La causa de los cuadernos.

"Si lo tuviera que porcentuar, sería un 70 % ficción, con actores que todavía no han sido elegidos, y un 30 % de realidad. Es el relato de dos hechos que juntamos: "La ruta del dinero K" por un lado y "La causa de los cuadernos" por el otro, vinculados con el tema de "Los Bolsos", dijo Lanata en una entrevista con el portal Infobae.

No está oficializado, pero muchos creen que el Gobierno está detrás de la producción de Lanata y critican la realizaron de la serie (justamente este año, de elecciones presidenciales). Como la serie se transmitiría por Netflix, muchos también criticaron a la plataforma por respaldar la producción.

Así es que cientos de usuarios dijeron #ChauNetflix, haciendo que el conflicto se convierta en viral. Sin embargo, la empresa también respondió: "Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor".

Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 6 de febrero de 2019

Sin embargo, el mensaje no fue claro y los usuarios no saben si la serie va a transmitirse o no a través de la plataforma. La verdad es que nunca se confirmó que la serie estaría disponible en Netflix, pero como se la relacionó con El Mecanismo, la producción brasileña sobre el Lava Jato que está en la plataforma, muchos dieron por sentado que sucedería lo mismo con Codicia.

"Leonardo Fariña me está ayudando con el guión. En cuanto a la producción estoy buscando aquí, en Ventana Sur, y también contactando distribuidoras para que a fines de 2019 podamos presentar la serie", había dicho Lanata.