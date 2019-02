Oficial: Vidal/Macri van por la eliminación de las PASO pese a Marcos Peña

Las internas siguen sin resolverse entre las principales figuras del PRO. Luego de acatar la orden de no desdoblar, la gobernadora María Eugenia Vidal está dispuesta a enfrentar a la Casa Rosada para que no haya PASO este año.

Así lo blanqueó el propio primo de Mauricio Macri, Jorge, intendente de Vicente López, a quien no le preocupa la negativa de Marcos Peña, jefe de Gabinete.

"Sé que de nuestro lado Mauricio Macri (Nación) será el candidato, así como también María Eugenia Vidal (PBA), Horacio Rodríguez Larreta (CABA) y Gerardo Morales (Jujuy). ¿Quiénes van a ser candidatos de otros espacios? No lo sé. Espero y deseo que el Peronismo pueda armar una alternativa diferente al kirchnerismo.

Sí, algunos intendentes de Cambiemos propiciamos que no haya PASO pero no tiene que ver con un hecho electoral sino con analizar el momento que vive el país y el esfuerzo y el gesto que tenemos que hacer desde la política con sus gasto".

Al aire de radio Millenium, agregó: "Las PASO es algo que no elige nada; simplemente resuelve algunas internas de los partidos, porque en la mayoría de los casos ya está definido el candidato. Entonces, tenemos una elección que cuesta alrededor de 6 mil millones de pesos en un país donde la sociedad se está ajustando para hacer obras y demás.

Me parece que no corresponde. Si hay interna, la tiene que pagar los partidos y que no se obligue a toda la sociedad".

En este sentido, disparó: "A mí Marcos Peña no me dijo que 'no se toca nada' pero podemos no estar de acuerdo. Es un mes y medio menos de campaña para los que tenemos responsabilidad administrativa".

"Están establecidas por ley pero eso se arregla juntando votos y restableciendo el calendario electoral", definió.

Recordemos que la gobernadora teme perder en las PASO y que eso le juegue una mala pasada en la provincia, donde no hay balotaje.