PRO Bs.As.: "Si no hay desdoblamiento, que tampoco haya PASO"

Las más recientes encuestas en la provincia de Buenos Aires dan cuenta que la ex Presidente está encima de Mauricio Macri en intención de voto. Ello se acrecienta en el Grand Buenos Aires. No sucede lo mismo con María Eugenia Vidal quien cosecha mayor nivel de aceptación que ambos. Sin embargo, al no haber desdoblamiento, la gobernadora -si es que va por su reelección- tendrá que compartir boleta con el Presidente. Y jugarse a un corte de boleta como en 2015 pero en circunstancias distintas a las de aquel entonces.

El martes 05/02 los alcaldes de Cambiemos se reunieron para discutir y analizar la situación política, pero el tema predominante fue el electoral. El abanderado de la idea de eliminar las PASO es Jorge Macri. Nadie de los presentes duda que tiene el guiño del Presidente y de la gobernadora para avanzar. De lo contrario, no lo hubiera planteado más allá de una charla privada.

El convencimiento de los jefes locales es total como también sucedía con la idea de desdoblar. En la defensa del proyecto creen que este último tiene un argumento ante la sociedad más fuerte que el anterior.

Mientras el desdoblamiento podría inferir que se trataba de una maniobra para despegarse de Mauricio Macri y daría la sensación de falta de cohesión interna sumado a la mirada ineludible de debilidad, en este caso pregonar que las PASO requieren un gasto enorme resulta más convincente para la sociedad en general. A ello hay que agregarle que la experiencia hasta aquí de las primarias resultó ser más una encuesta oficial que una verdadera elección de candidatos dentro de los partidos o los frentes electorales.

Entonces, la regla termino siendo la excepción. Hay pocos casos para recordar. En 2015 la interna del FPV para dirimir la candidatura a gobernador entre Aníbal Fernández y Julián Dominguez. Otro caso fue el del Frente UNA donde compitieron Sergio Massa y José Manuel De La Sota.

Por ello, los intendentes consultados mostraron su beneplácito a la idea que ahora buscará cosechar consenso en sectores como el massismo y hasta el Frente Unidad Ciudadana.

Para suspender las PASO se necesita una ley nacional con mayoría simple. Y como la provincia adhiere a la ley nacional, se caerían también en territorio bonaerense.

Según los intendentes de Cambiemos, sería una ventaja. Si, tal como suelen hacer, pueden fomentar listas opositoras y dividir el voto de sus contrincantes, corren con gran ventaja. Manejan los recursos municipales y su elección se gana por 1 voto. No hay balotaje. Además, sin las PASO, no permiten que se creen escenarios polarizados cuando llegue la elección de octubre.

Además, ellos sostienen que al ser oficialismo, tienen el beneficio de estirar los tiempos electorales y ser los únicos que están en el escenario del distrito con inauguraciones de obras y actos de gestión.

En otras palabras, le quitan protagonismo a sus eventuales opositores que corren de atrás en cuanto a efectividades conducentes para sostener una larga campaña.

Por ello, en la reunión referida de la que participaron, además de Jorge Macri, intendentes como Jaime Méndez (San Miguel), Dario Kubar (General Rodriguez), Gustavo Posse (San Isidro), Ramiro Tagliaferro (Morón), Nicolás Ducote (Pilar), Pablo Petrecca (Junín) y Javier Martínez (Pergamino), entre otros.

Justamente, uno de ellos, Dario Kubar, también se expresó en sentido de pleno apoyo a la iniciativa de eliminar las PASO porque generan un “gasto enorme e innecesario que podría ser utilizado para otras cosas en estos duros momentos”, sostuvo.

La idea no les cae mal a los intendentes del peronismo que celebraron el no desdoblamiento y que no van a permitir internas en sus espacios local.

Como se ve, con las encuestas en la mano y la dificultosa tarea de remontar un año donde la economía hace daño en el conurbano, en Cambiemos buscan alternativas para correr los menos riesgos posibles. Si no hay desdoblamiento, pues que tampoco haya primarias. ¿Podrán?