¿Lavagna, divide o unifica? Pichettó le recordó a Massa un detalle

"A mí no me gustan las ambigüedades ni los dobles discursos ni engañar a la sociedad. A lo mejor no le resulto muy simpático a algunos por eso pero me gusta hablar claro: cuando el espacio Alternativa Federal nace con la decisión política mía, de Schiaretti, de Sergio Massa y de Urtubey, definimos claramente que esta propuesta tenía que ver con el presente y el futuro. Eso requería de candidaturas que no tuvieran vinculación con el pasado.

En mi visión, no tenemos que hacer acuerdos con Unidad Ciudadana", volvió a disparar el senador rionegrino Miguel Pichetto.

En este sentido, recordó a quienes dialogan con Máximo Kirchner para una eventual unidad con su madre Cristina Fernández de Kirchner que él es "uno de los fundadores de Alternativa Federal, vengo recorriendo el país para conformar este nuevo espacio y ser gobierno".

Esto, sin dudas, abrió la puerta una posible ruptura del espacio si se decide ir a internas en las PASO para decidir la figura opositora al gobierno de Mauricio Macri.

"Nosotros estamos en la reconstrucción del centro nacional y el peronismo tiene una larga tradición en el espacio del centro. Podemos hacer acuerdos con partidos provinciales, con estructuras municipales, movernos a la Izquierda con el Socialismo en Santa Fe o con otros espacios de partidos de centro o conservadores en las provincias pero el punto definitorio desde el que arranca Alternativa Federal es haber dicho claramente que con la ex presidente -si es que lidera- no vamos a estar.

Es importante decirle a la sociedad dónde uno está parado", enfatizó.

Según recuperó el diario El Popular, de Olavarría, Pichetto chicaneó en rueda de prensa: "Nuestra propuesta es el trabajo. La Patria planera consolida la pobreza. El plan (social) no puede ser para toda la vida".