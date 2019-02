En Rusia hablan de una intervención "bélica" de USA en Venezuela

La crisis en Venezuela, luego de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamara "presidente encargado" de su país y fuera reconocido como tal por Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas y europeas, amenaza con convertirse en una intervención "bélica" de USA en el país caribeño. Así lo advierten por estas horas desde Rusia.



Las declaraciones de USA sobre la posibilidad de "una invasión militar directa" de Venezuela violan la Carta de las Naciones Unidas, afirmó este jueves (07/02) la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.



"Desde Washington siguen llegando señales sobre la posibilidad de usar el escenario de la fuerza para derrocar a las autoridades legítimas, incluso a través de la intervención militar directa", aseguró Zajárova, recordando que la Casa Blanca habla "abiertamente" de estas opciones.



"Me gustaría recordar que este tipo de declaraciones provenientes de los funcionarios estadounidenses son una violación directa del artículo de la Carta de la ONU que requiere que todos los miembros de la organización se abstengan en sus relaciones internacionales de la amenaza de la fuerza o de su uso", enfatizó la vocera.



La diplomática rusa aseveró que Washington está trabajando en varios ámbitos, incluido el logístico, para preparar el escenario de "un cambio de poder forzoso en Venezuela". En este sentido, Zajárova citó informaciones que indican que en el área fronteriza con Venezuela, que fue visitada recientemente por militares estadounidenses de alto rango, se despliega un puesto de mando unificado para la llamada "operación humanitaria o, si llamamos las cosas por su nombre, simplemente una intervención humanitaria", recalcó.



La vocera también señaló que, últimamente, las delegaciones militares estadounidenses han estado visitando activamente la región bajo el pretexto de "salvar" a los venezolanos y "devolver" la democracia a este país. "Uno involuntariamente llega a una conclusión, obvia en esta situación, de que la decisión de usar la fuerza ya ha sido tomada en Washington, y que todo lo demás no es más que una operación de encubrimiento", subrayó la portavoz de la Cancillería.



Según la diplomática, el hecho de que USA imponga ayuda humanitaria internacional a Caracas mientras se introducen sanciones "draconianas" que, sencillamente, "bloquean la economía venezolana" y "golpean directamente" al pueblo venezolano, es "el colmo del cinismo".



"Dicen que los venezolanos viven mal con este Gobierno. ¡Pues no impongan sanciones! Dejen que el Estado viva y se desarrolle, y resuelva por sí mismo sus propios problemas, no los agraven", sentenció Zajárova.



Por su parte, la agencia de noticias rusa Sputnik también habla de una posible intervención bélica de Estados Unidos en Venezuela, y recuerda que cumplen 30 años de la Operación Causa Justa, la invasión estadounidense a Panamá.

Sin embargo, la agencia destaca que "Venezuela 2019 no es Panamá 1989". En ese sentido, destaca que "Venezuela no será una presa tan fácil como lo fue Panamá" ya que "las situaciones son ampliamente diferentes".



Dicha agencia cita un artículo del director de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional de USA, José L. Delgado, que marcó las diferencias entre ambas situaciones:



En 1989 Panamá tenía 15.000 tropas, de los cuales sólo 3.500 eran soldados. Y, en cambio, USA tenía bases militares establecidas en toda la capital panameña, y emplearon una fuerza de más de 26.000 soldados. Venezuela tiene 115.000 soldados, además de tanques y aviones de combate.



Panamá tenía menos de tres millones de habitantes y un presidente legítimamente electo, listo para asumir las riendas del poder después de que Noriega fuera destituido. En Venezuela viven unas 30 millones de personas.



Los militares venezolanos y su geografía, doctrina y capacidades, son en gran parte desconocidas para las fuerzas de los EEUU.



"Si las fuerzas [estadounidenses] inician una operación en las áreas fuertemente construidas en Caracas, o en algunas de sus otras áreas periféricas, además de tener que lidiar con las fuerzas convencionales de Venezuela, es probable que enfrenten una resistencia rígida y armada de fuerzas irregulares y oposición en múltiples formas; desde multitudes que simpatizan con Maduro y su ideología política, incluidos levantamientos armados y resistencia popular pasiva", escribe Delgado.



En 1989 ya había bases estadounidenses en Panamá. En el caso de Venezuela, tendría que mover una cantidad significativa de fuerzas sin tener ninguna previamente posicionada en el territorio o logística fiable, lo cual "también tendrá un efecto significativo en la logística, el tiempo y la ejecución de la operación".



Aunque las fuerzas de los Estados Unidos han llevado múltiples invasiones en otros países desde la OCJ —Bosnia, Irak, Bangladesh, Ruanda y Haití— si se llegase a producir una invasión en Venezuela, para Delgado, hay algunos aspectos que su Ejército "debería mejorar" para sortear los obstáculos planteados. Entre estos, menciona la naturaleza híbrida (urbana, selvática, marítima) de Venezuela que "seguramente desafiará a una fuerza expedicionaria encargada de las operaciones militares".



EEUU no tiene experiencia en guerrillas urbanas y Venezuela "requerirá una amplia experiencia en la guerra urbana con orientación muy específica sobre el uso mínimo de la fuerza, fuego indirecto y bombardeos aéreos". En particular, debe hacerse hincapié en "la preservación de la infraestructura y los servicios públicos", ya que "serán clave para las operaciones de estabilización posteriores", señala el experto.



Las fuerzas militares estadounidenses no deben operar de manera independiente, sino "como parte de un esfuerzo conjunto, interinstitucional y con [apoyo] multinacional más amplio".



# Cumbre en Uruguay



Este jueves (07/02) se realizará en Montevideo una conferencia internacional sobre Venezuela, que busca abordar la actual situación política del país,



La conferencia fue convocada por Uruguay y México. Ambos países decidieron adoptar una "posición neutral" y de "no intervención" ante la situación política en Venezuela, rechazando sumarse a la mayoría de los gobiernos de la región, que reconocieron a Guaidó como mandatario interino.



La Unión Europea (UE) también será anfitriona del evento, según una declaración conjunta de la Alta Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini; y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.



De acuerdo al comunicado publicado por la UE y Uruguay, participarán de la cumbre los integrantes del denominado Grupo Internacional de Contacto (IGC, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela. El IGC está integrado por la UE y ocho de sus miembros: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido.



Además, por Latinoamérica, estarán Bolivia, Costa Rica, Ecuador y los anfitriones: México y Uruguay. La Argentina, alineada con Estados Unidos, no formará parte del encuentro.

"El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país", resalta un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.



El texto, además, señala que la iniciativa responde al llamado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, "de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad".



El documento de la UE, por su parte, señalan que el IGC tiene como objetivo "contribuir a crear las condiciones para que surja un proceso político y pacífico, que permita a los venezolanos determinar su propio futuro", mediante la "celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles, en línea con la Constitución del país".



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apostó por el "éxito" del encuentro. En una entrevista exclusiva con RT, agradeció a los presidentes de México y Uruguay, Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, respectivamente, por la iniciativa.



"Yo creo en el diálogo, creo que el camino siempre es por la vía del entendimiento, creo en la palabra, en la política, no creo en la guerra ni en la violencia", dijo Maduro.



Por su parte, Juan Guaidó señaló que agradece la "buena voluntad" de México y Uruguay, pero señaló que no será parte de esta conferencia.



"Bienvenidos los que se quieran reunir y aportar soluciones, pero nosotros no vamos a participar ahí", dijo en una rueda de prensa en las afueras de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas.