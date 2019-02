Audaz, el socialista Sánchez levanta el cuco de las 3 derechas

Pedro Sánchez es un sobreviviente. Lo demostró cuando le hicieron un golpe de Estado en el Partido Socialista Obrero Español, y regresó y reasumió el liderazgo.

Y su arribo a la Jefatura del Ejecutivo de España fue otra demostración de capacidad de combate: fue por descarte y atrevimiento. No contaba con los votos suficientes, ni en teoría ni en la práctica.

Desde que es jefe de Gobierno, tuvo semanas negras pero las sobrellevó. Todavía está al frente cuando la mayoría creía que no resistiría, y que tendría que convocar a elecciones anticipadas.

Ahora, siempre en minoría, él intenta generar una grieta y liderar una parte de las 2 grandes porciones que provoca una grita, y que para él sería contar algo más grande de lo que tiene: ante la descomposición de Podemos, el PSOE ambiciona aparecer como la némesis de las 3 derechas y reunir el voto de la izquierda. Es mejor que darse por vencido.

PP (Partido Popular) y Ciudadanos consideran que el Gobierno "ya ha rebasado las líneas rojas" y llaman a un "ciclo de protestas", al que de inmediato se subió VOX, la extrema derecha que devora simpatizantes al ex PP. No los vincula un proyecto común sino el deseo que Pedro Sánchez deje el Palacio de la Moncloa a causa de su concesión a los independistas de Cataluña.

Entonces, el PSOE intenta aprovechar la agitación de la derecha en la calle, porque no tiene precio la foto del prolijo Albert Rivera junto al recalcitrante Santiago Abascal: supone quitarle a Ciudadanos su idea de centrismo para empujarlo donde no quiere estar, en un extremo.

Tradicionalmente, cuando la política se polariza mucho, las opciones políticas se minimizan y dos partidos capturan la mayor parte del voto.

Pero Sánchez intenta construir su mayoría a partir de su minoría, y de un consenso con otras minorías como los autonómicos.,

Esto permite entender el discurso de Sánchez: "Si alguna lección hemos aprendido de la historia es que no se puede gobernar excluyendo a las minorías", ha afirmado ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo.

En su discurso ante el comité de ministros (representados por los embajadores) de todos los estados miembros, el jefe del Ejecutivo español se ha referido, de manera indirecta, a la actual situación política, en términos críticos con la oposición y con los independentistas.

”Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos,o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente”, ha afirmado Sánchez. “Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente”, ha añadido el Presidente.

Sánchez ha alertado del peligro de las noticias falsas y de que políticos sin escrúpulos las difundan para obtener provecho: “Siempre habrá quien sustente sus proyectos políticos en base a relatos falsos para movilizar hacia el odio y la división”, ha subrayado. “Es la propia democracia la que está en juego si permite que estos relatos divisivos y sesgados se impongan”.

La gran pregunta es si el propio socialismo soporta la ofensiva contra las 3 derechas.

Al socialismo le fue mal en Andalucía porque entre las 3 derechas le quitaron el Gobierno. Es cierto que se trataba de un socialismo enfrentado al de Sánchez pero fue un dato a tener en cuenta.

Pero Sánchez intenta un juego diferente. Y su sendero aparece, en parte, reflejado en la columna de Rafael Méndez en la web El Confidencial:

"Pedro Sánchez tiene que volver a tirar de su 'Manual de Resistencia'. En dos días, el caótico anuncio de la aceptación de un relator/mediador/facilitador en Cataluña ha destapado todas las presiones contra el Gobierno. Diputados críticos del PSOE que aguantaban mordiéndose la lengua han pasado de criticar en voz baja a hacerlo en público y se unieron a los barones —dentro del Gabinete, las críticas se mantienen en privado pero son crecientes—; PP, Ciudadanos y Vox vuelven a la calle y han convocado una gran manifestación contra él el domingo, y el independentismo, visiblemente dividido, da la impresión de no querer Presupuestos ni siquiera con cesiones.

El malestar por el libro del Presidente añade la impresión de legislatura ingobernable, aunque Sánchez ya ha superado semanas negras y cree que la marcha del domingo 03/02 le regala la foto de 'las tres derechas' que va a perseguir a Albert Rivera.

La escena fue significativa. La exportavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, se cruza con el expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda por los pasillos del Congreso. "Te vi a ti y me he animado", le confiesa él entre risas. La noche antes, Rodríguez había roto el silencio socialista con un tuit: "Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones".

Barreda sale de los sets de televisión y de conceder una ronda de entrevistas. "Hay que poner pie en pared". "No merece la pena resistir a toda costa". "Habría que haber convocado elecciones en septiembre". Los dos son las estrellas del día en el Congreso. Han dicho en voz alta lo que muchos —o unos cuantos— musitaban antes en el pasillo y en la cafetería. A lo largo del día, los barones socialistas, que temen una sangría de votos en cada movimiento de Sánchez con Cataluña, se van uniendo. El caótico anuncio el día anterior —primero Miquel Iceta en TV3 y luego Carmen Calvo en el Senado— de que el Gobierno aceptaba una especie de mediador en Cataluña sirvió como espita.

El PSOE resta importancia a la desbandada. Con la vuelta de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, la parte del grupo parlamentario no sanchista se quedó fuera de juego y a eso lo achacan. El secretario general del grupo, Rafael Simancas, fue detrás de ellos sofocando el incendio de sus declaraciones, pero por la tarde la vieja guardia se reunió de nuevo en torno a Alfonso Guerra, que presentaba su libro en Madrid.

El exvicepresidente empezó con una velada alusión a la autoría del libro de Sánchez —aunque la 'negra' no aparece en la portada lo ha escrito Irene Lozano, a la que Sánchez ha nombrado secretaria de Estado—: "Este libro está escrito por el autor. Podrá ser todo lo malo que se quiera, pero es mío".

Tras el revuelo generado por Calvo, que se lleva las críticas internas —como ya pasó con la exhumación de Franco— tras desplazar a Batet en la negociación con Cataluña, el PSOE se empeñó en aclarar que no había un mediador entre el Gobierno y la Generalitat, sino una persona neutral elegida por los partidos que forman una mesa política en Cataluña y en la que no participan ni Ciudadanos, ni la CUP ni el PP. Se trataría de buscar alguien que coordine las reuniones y que daría garantía de transparencia.

Pero relator suena a democracia bananera y la crítica es imparable. Incluso dentro del Ejecutivo hay quien recela de la idea. Todo se lleva en Moncloa y los ministerios están aislados de la gestión. El día que se anunció, Josep Borrell, el más crítico del Ejecutivo con el independentismo, responde con una evasiva cuando le piden su opinión: "Pregúntenle a la vicepresidenta, que es la que está llevando estos temas". En Twitter, dejó claro que no se puede negociar la autodeterminación: "Ni la Constitución española, ni los tratados de la Unión Europea ni el derecho internacional amparan la secesión de Cataluña. Pretender negociar un supuesto derecho a la autodeterminación como contrapartida a la aprobación de los Presupuestos es un absurdo categórico". Borrell también consideró desproporcionadas las críticas de la oposición.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudió a un acto en Guadalajara y desde allí su departamento emitió un comunicado con un titular significativo: "Robles destaca la Constitución como único marco posible de convivencia para conseguir una España pujante". En el PSOE hay quien no entiende el empeño en aprobar los Presupuestos, sobre todo porque nada —o casi nada— garantiza que los independentistas los vayan a votar. El independentismo no quiere elecciones anticipadas, pero el juicio del 'procés' empieza el día 12 y el 13 se votan las enmiendas a la totalidad. ERC ya ha presentado la suya y el PDeCAT la ha anunciado. "El colmo es ceder con el relator y no sacarlos. En mi pueblo eso es ser cornudo y apaleado", opina un diputado crítico.

El frente interno no es el único que afronta el Gobierno. Ante las elecciones del 26-M, hay varias carreras paralelas entre los partidos. ERC y PDeCAT están en la suya por dominar el voto independentista. Por eso, el lunes, y sin avisar a nadie ni apurar el plazo de enmiendas, ERC anunció la suya y luego le siguió el PDeCAT. Muchos socialistas piensan que en realidad no quieren los Presupuestos y que por eso van subiendo la apuesta: primero un mediador, luego un mediador más la autodeterminación...

Solo horas después de que el Gobierno aceptara la figura del relator, el diario 'El Nacional', próximo al independentismo, publicó los 21 puntos que Quim Torra había planteado a Sánchez en Barcelona. Desde el independentismo favorable a aprobar los Presupuestos, se interpretó que era una forma de torpedear la negociación porque ahí Torra planteaba puntos inasumibles para Sánchez, como que había que 'desfranquizar' España y plantearse la continuidad de la monarquía.

En otra de las carreras, PP y Ciudadanos compiten por ver quién castiga más el flanco catalán de Sánchez. Nunca se vio mejor como el miércoles por la mañana. Primero habló ante la prensa Albert Rivera en el Congreso y anunció que pedía la comparecencia de Sánchez. Al rato, EFE adelantó una entrevista en la que Pablo Casado no descartaba plantear una moción de censura contra Sánchez. Rivera volvió entonces a convocar a los periodistas para anunciar una gran manifestación el domingo en Colón contra Sánchez. Casi al mismo tiempo, Casado anunciaba lo mismo desde un acto en Cuenca sin ahorrar calificativos contra Sánchez: felón, traidor, ilegítimo, mentiroso, alta traición...".